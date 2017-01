Radevormwald: SC 08 entthront TuSpo Dahlhausen

Zehn Alt-Herren-Mannschaften waren beim Walter-Balke-Gedächtnisturnier am Start. Am Ende jubelten die Kicker des Gastgebers, die sich im Finale gegen die Stadtverwaltung Radevormwald durchsetzten. Von Flora Treiber

Samstag war es wieder so weit: Die Alt-Herren-Fußballer der Stadt und Umgebung kamen zu dem "Walter-Balke-Gedächtnisturnier" des SC 08 zusammen, um an den jahrelangen Obmann der Abteilung zu erinnern. Am 13. Gedächtnisturnier nahmen erneut insgesamt zehn Teams teil, die nicht nur um den Siegerpokal spielten, sondern die Sporthalle an der Hermannstraße auch zum Kochen brachten. "Wir wollen alle gewinnen, Freundschaft hin oder her", sagte Ulf Heilmann, Spieler des SC 08.

Für die Veranstaltung konnte ein starkes Duo für die Turnierleitung gewonnen werden. Durch das Hallenmikrofon war die vertraute Stimme von Reiner Klausing zu hören, der jahrelang die Jugendabteilung des SC 08 geleitet hat und ein wichtiges Gesicht des Fußballvereins ist. An seiner Seite saß der ehemalige Schatzmeister Rainer Ziegenhagen. Die Turnierleitung sorgte dafür, dass die Mannschaften rechtzeitig aufs Spielfeld kamen, und kommentierten aber auch die Entscheidungen des Schiedsrichters Karsten Schneider, der allerdings alles im Griff hatte.

Das erste Spiel des Tages gewann der SC 08 mit 4:0 gegen den TuS Stöcken Dahlerbrück. Dass dieser Erfolg den Weg zum Turniersieg ebnen sollte, wusste zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Als härtester Gegner wurde der Titelverteidiger Tuspo Dahlhausen gehandelt, der mit einer verhältnismäßig jungen Mannschaft am Start war. "Wir sind auch dieses Jahr siegessicher", sagte Stephan Kopp vor der ersten Begegnung gegen die Stadtverwaltung Rade.

Ab 32 Jahren gehören Fußballer zu den "Alten Herren". Während der älteste Spieler des SC 08 68 Jahre alt war, schickten die Dahlhauser deutlich jüngere Spieler auf das Feld. "Damit sind sie klar im Vorteil, aber wir versuchen, so gut wie möglich mitzuhalten", sagte Ulf Heilmann. Karl "Kalli" Wollschläger, ältester Spieler des SC 08, ließ sich von den zwölfminütigen Spielen auch nicht einschüchtern: "Das tun wir alle nicht." Und dass sich das regelmäßige Training lohnt, bewiesen die vielen Treffer, die am Samstag erzielt wurden.

Nach 20 Partien starteten gegen 16 Uhr die Endspiele. Im ersten Halbfinale setzte sich die Stadtverwaltung gegen den SV Wipper durch, im zweiten der SC 08 gegen Thomasstadt Kempen. "Im Finale mussten wir dann zeigen, was wir drauf haben", meinte Ulf Heilmann. Wie viel Kraft in seiner Mannschaft noch steckte, wurde am Ende des deutlich. Dank des Treffers von Hartmut "Hardy" Naumann gewann der Gastgeber mit 1:0. "Wir freuen uns wahnsinnig über den Sieg und wollen den Titel als Gastgeber nächstes Jahr verteidigen", kündigte Ulf Heilmann an.

Noch wird die Alt-Herren-Mannschaft des SC 08 von Udo Wunnenberg angeführt, der die Leitung vor 14 Jahren übernommen hat und die Spieler seitdem auf ihre Turniere vorbereitet. Bei der nächsten Jahreshauptversammlung gibt er seine Position allerdings an den neuen Obmann Alfred Palt ab.

Quelle: RP