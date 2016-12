später lesen Radevormwald "Schildersalat" am Kreisel - Autofahrer müssen aufpassen FOTO: Schneidewind FOTO: Schneidewind Teilen

Twittern





2016-12-20T18:02+0100 2016-12-21T00:00+0100

So, wie der Schilderbaum an der Einfahrt zur Kaiserstraße zu Beginn dieser Woche aufgestellt worden ist, wird er nicht bleiben. "Wir hängen einen Teil der Schilder ab, bis wir den Zusatz ,Gegenverkehr von Radfahrern' erhalten haben", sagte gestern Ordnungsamtsleiter Jochen Knorz. Die Stadt hatte im Zuge der Sanierung des Innenstadtumbaus zahlreiche Schilder bestellt, diese sind aber bisher nur in Teilen am Betriebshof eingetroffen.