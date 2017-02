Radevormwald: Schließung der Baulücke in Nordstadt III

Schließung der Baulücke in Nordstadt III

Auf der früheren "Pferdewiese" in der Nordstadt III zwischen Carl-Diem-Straße und Bachstraße sollen in den nächsten Jahren 29 barrierearme Eigentumswohnungen entstehen. Geplant sind zwei Abschnitte mit 15 und 14 Wohnungen. Von Wolfgang Scholl

Nach der Winterperiode im April oder Mai soll damit begonnen werden, eine Lücke der Bebauung in der Nordstadt III zu schließen. Wie seit Jahren vorgesehen, sollen dort stadtnahe Eigentumswohnungen entstehen. Geplant sind auf der großen Wiese zwei Bauabschnitte mit jeweils zwei Häusern mit 15 und 14 Wohneinheiten.

Das Projekt ist eines der letzten im Zuge der Entwicklung der Nordstadt III, die vor mehr als 20 Jahren begonnen worden ist. Der frühere Eigentümer der Fläche, die "Pferdewiese" genannt wurde, hatte gerichtlich erzwungen, dass ihm zu Lebzeiten keine Bauverpflichtung auferlegt werden kann. Einige Jahre nach seinem Tod wird jetzt die mit dem Land abgesprochene Zielsetzung einer Wohnbebauung umgesetzt. Bisher noch nicht oder nur zu Teilen zu Wohnzwecken genutzt sind in der Nordstadt III zwei Flächen mit Zugang von der Wiesenstraße.

Der erste Bauabschnitt ist für die nördliche Seite, die von der Stadt abgewandte Seite, geplant. "Wir rechnen für die ersten beiden, miteinander verbundenen Häuser mit einer Bauzeit von etwa 18 Monaten, so dass die Wohnungen im Herbst 2018 bezogen werden können", sagt Thomas Stennmanns, der die Flächen für den Bauträger Körschgen aus Wermelskirchen vermarkten wird. Wann mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen wird, das hängt auch von der Vermarktung ab. Ziel ist es, ein Jahr später, im Herbst 2019, auch den zweiten Bauabschnitt abschließen zu können.

Für diese Bebauung ist im vergangenen Jahr der Bebauungsplan geändert worden. Das war erforderlich, weil anders barrierearmes Bauen nicht möglich wäre. "Wohnungen dieser Art müssen etwas tiefer von ihrem Zuschnitt her sein", sagt Thomas Stennmanns. Dafür musste das Baufenster erweitert werden. Im Zusammenspiel mit Verwaltung und Politik ist diese Erweiterung im Herbst verabschiedet worden. Verwaltung und Politik hatten den Bauträger bei seinem Vorhaben unterstützt, weil so in Innenstadtnähe neue Wohnungen entstehen können, die auch seniorengerecht eingerichtet werden können. Thomas Stennmanns betont aber, dass die Wohnungen für alle Generationen interessant sein können, weil es Aufzüge gibt, mit Erdwärme geheizt, das Wasser mit Strom aus Photovoltaik aufgeheizt wird und für Notfälle eine Erdgastherme zur Verfügung steht.

Alle Wohnungen sollen barrierearm einen Tiefgaragenzugang erhalten können. Die Tiefgaragen für beide Bauabschnitte werden wie die für die anderen Häuser im Umfeld von der Bachstraße erschlossen. Über einen direkten Fußweg zur Carl-Diem-Straße kann die Innenstadt fußläufig und ohne größere Barrieren erreicht werden. Damit die Wohnungen dem Lauf der Sonne zugeneigt sind, wird der Zugang von der nördlichen Seite sein.

"Wir haben inzwischen auch schon die Bauanträge bei der Stadt gestellt. Sie sind inzwischen genehmigt worden, so dass wir in einigen Wochen mit den Tiefbauarbeiten beginnen können", sagt Stennmanns, der über einen guten Kontakt zur Bauverwaltung berichtet.

Quelle: RP