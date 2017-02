Radevormwald: Seit 15 Jahren Hilfe für Schüler und Lehrer

In Zeiten des Offenen Ganztages ist die Gestaltung des Lernortes Schule wichtiger als je zuvor. Wie Unterricht sowie Betreuung auszusehen haben, um ein optimales Ergebnis bei der Erziehung der Schüler zu erreichen, damit beschäftigt sich der Schulpsychologische Dienst des Oberbergischen Kreises. In diesem Jahr feiert der Dienst, der sich um die Belange aller 13 Kommunen des Kreises kümmert, seinen 15. Geburtstag - und stellt sich heute schwierigeren Herausforderungen denn je.

Die wichtigste Frage, die sich die Psychologen des Dienstes stellten, sei, wie Schule gestaltet werden könne, damit die Schüler dort gut und gerne arbeiten, lernen und leben, sagt Diplom-Psychologe Bernd Christ, Leiter des Dienstes. "Ebenso geht es darum, wie die häusliche, elterliche Unterstützung aussehen kann. Außerdem unterstützen wir Schulen dabei, dass Lehrende ihren Beratungs- und Erziehungsauftrag noch besser wahrnehmen", sagt er. Im Jahr 2002 hat er gemeinsam mit einer Sekretärin seine Arbeit in dem Dienst begonnen, heute unterstützen ihn vier weitere Psychologen bei der Arbeit. Seine Räumlichkeiten hat der Dienst seit 2010 an der Hindenburgstraße in Gummersbach sowie in der Zweigstelle Wipperfürth im dortigen Haus der Familie am Klosterplatz.

Dabei liegt der Fokus der unabhängigen Beratungsstelle vor allem auf zwei Themenfeldern: der Einzelfallberatung für Grundschüler und der Unterstützung von Lehrern an den Schulen. Im ersten Fall können sich Eltern mit ihren Kindern beispielsweise bei Lernschwierigkeiten wie Lese- und Rechtschreibschwäche bei den Schulpsychologen melden, aber auch bei Mobbingfällen, Verhaltensauffälligkeiten und beim Thema Prüfungsangst stehen die Berater den Schülern zur Seite. Dabei sind es die Eltern, die ihre Kinder zu der Beratung anmelden müssen, vorab weisen oftmals jedoch Lehrer auf die Probleme und die Möglichkeiten zur Behandlung hin. Auch werden Trainings- und Fördergruppen für Kinder zu bestimmten Themen angeboten. So findet zum Beispiel jährlich eine Fördermaßnahme für unsichere, ängstliche Grundschulkinder statt. All diese Angebote sind für die Eltern und ihre Kinder kostenfrei.

Im Laufe der vergangenen 15 Jahre ist aber auch die Unterstützung von Lehrkräften an den Schulen insgesamt immer mehr in den Vordergrund gerückt. Die Anforderungen und Erwartungen an die Lehrkräfte und Schule seien immer mehr gestiegen, Tendenz weiter steigend, so Bernd Christ. Immerhin verbringen Kinder und Jugendliche heutzutage einen Großteil ihrer Lebenszeit mit Unterricht, Hausaufgaben und Nachmittagsbetreuung. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bildet die Kreis-Einrichtung beispielsweise seit Jahren schon Beratungslehrer aus, bietet Fortbildungen zu kleinen und großen Krisen in der Schule an und kümmert sich um das Thema Gewaltprävention. Inklusion und die Zuwanderung von Flüchtlingen fordert viele ebenfalls. "Diese zusätzlichen Herausforderungen erzeugen auch besondere Belastungen. Deshalb bieten wir Lehrern auch Angebote, wie sie mit Stresssituationen besser umgehen können", sagt Christ.

Quelle: RP