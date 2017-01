Radevormwald: Sekundarschule und Realschule warten auf neue Leiter

Die Frist ist abgelaufen. Wer auch immer neuer Leiter der Sekundarschule werden will, musste seine Bewerbungsunterlagen bis Anfang dieser Woche bei der Bezirksregierung eingereicht haben. "Nun geht das Verfahren seinen offiziellen Weg, irgendwann wissen wir dann Bescheid", sagt Sandra Pahl, kommissarische Leiterin der zum Schuljahr 2016/2017 neu gegründeten Schule an der Hermannstraße. Von Joachim Rüttgen

Marcel Schnürer, dem von der Bezirksregierung in Köln im Frühjahr 2016 der Aufbau der Sekundarschule übertragen worden war, wollte die Schulleitung nicht übernehmen. Er hatte seine Bewerbung zurückgezogen, war bei der ersten Bewerbungsphase aber der einzige Kandidat. Schnürer hatte mit Sandra Pahl den Aufbau kommissarisch organisiert. Im Vorfeld seiner Absage hatte es zahlreiche Gespräche mit der Bezirksregierung, der Schule und mit der Politik gegeben. Dabei ging es vor allem um die Art der Führung, aber auch um die pädagogische Ausrichtung der neuen Schulform. Bürgermeister Johannes Mans hatte betont, dass es Ziel der Stadt sei, in Ruhe eine sehr gute Sekundarschule aufzubauen und auf Dauer sehr eng mit dem Partner Theodor-Heuss-Gymnasium zusammenzuarbeiten. Dazu gehöre auch, die geforderten und gewollten neuen pädagogischen Konzepte zu entwickeln und diese auch umzusetzen. An dieser Stelle hatte es auch Kritik aus der Stadtverwaltung gegeben. "Diese Kritik an Schnürer kam aber nicht nur aus unserem Haus, sondern auch aus dem neuen, sehr engagierten Kollegium und vermehrt auch von den Eltern", sagte Mans damals.

Jetzt hat sich die Situation beruhigt. "Zurzeit läuft es richtig gut und rund", berichtet Sandra Pahl. Das habe für sie oberste Priorität. Inhaltlich sei die Schule auf einem sehr guten Weg. Sie geht davon aus, dass sie in drei bis vier Wochen erfahren wird, wie viele Bewerber es um die Leiterstelle gibt. Wann die Neubesetzung erfolge, hänge vom Bewerberfeld und von den jeweiligen Qualifikationen ab. "Ich rechne damit, dass die Stelle zum Sommer neu besetzt wird", sagt die kommissarische Leiterin. In zwei Wochen begrüßt sie außerdem eine neue Kollegin, durch die der Anteil an Gymnasiallehrern an der Sekundarschule auf 44 Prozent wächst. Entscheidend für ein erfolgreiches Arbeiten ist für Sandra Pahl der gute Kontakt zu den Eltern. Deshalb gibt es heute, Samstag, 10 bis 13 Uhr, einen Lehrer-Eltern-Workshop in der Aula des Schulzentrums an der Hermannstraße. Nach einer ersten Runde vor einigen Monaten geht es nun darum, zu schauen, was sich seitdem getan hat und ob die Rückmeldungen der Eltern bereits zu Veränderungen an der Schule geführt haben.

Auch an der Städtischen Realschule läuft das Verfahren um die Wiederbesetzung der Leitungsposition. Der kommissarische Leiter Claus Peter Wirth teilt mit, dass es eine Bewerberin gibt, die nun das offizielle Verfahren durchlaufen müsse. "Sie hat aber noch nicht alle Qualifikationen, so dass sich erst Anfang Februar entscheiden wird, wie es da weitergeht", sagt er. Als Zeitraum für eine Wiederbesetzung der Stelle nennt Wirth April bis zum Beginn des neuen Schuljahrs im Spätsommer. Die Bezirksregierung werde jetzt nach schulrechtlichen Kriterien vorgehen: Hierzu zähle auch, dass sich die Bewerberin bei der Stadtverwaltung und vor der Schulkonferenz vorstellen wird. "Diese Gremien werden ihre Einschätzungen abgeben", sagt Wirth. Ein erstes Gespräch mit ihm als kommissarischem Leiter habe es mit der Bewerberin bereits gegeben. "Das Verfahren läuft, deshalb bin ich optimistisch, dass in den kommenden Wochen und Monaten etwas passieren wird", sagt Wirth.

Quelle: RP