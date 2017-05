Radevormwald: Shakespeare beendet die 68. Saison des Kulturkreises

Mit dem Klassiker von Wilhelm Shakespeare "Wie es euch gefällt" beendet der Kulturkreis Radevormwald am Mittwoch, 31. Mai, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz die 68. Spielzeit.

Karten gibt es ab sofort wie immer bei PBS sowie in der Stadtbücherei, beide am Schlossmacherplatz zu finden. Das Rheinische Landestheater Neuss gibt ab 19.10 Uhr eine Einführung zum Stück im Foyer.

Zum Inhalt: In der Idylle des Ardenner Waldes treffen mehrere Aussteiger aufeinander, alle aus verschiedenen Gründen zur Flucht gezwungen: Der rechtmäßige Herzog des Landes, von seinem Bruder vom Thron gestoßen, seine Tochter Rosalinde, die die Gewalt und Ungerechtigkeit des neuen Herrschers nicht länger ertrug und der junge Orlando, dessen Bruder ihn erst um sein Erbe gebracht hat und ihn nun töten will. Komplikationen, Familienstreitigkeiten, Machtmissbrauch- da liegt der Fluchtgedanke nahe. Orlando verliebt sich in Rosalinde, der Himmel hängt voller Geigen, doch leider gibt es ein kleines Problem: Rosalinde steckt inzwischen in Männerkleidung, nennt sich Ganymed und wird natürlich nicht von Orlando durchschaut. "Eine typische Shakespeare-Verwechslungskomödie", heißt es in der Ankündigung des Kulturkreises. Neben Turteltauben treiben Schäfer, Narren, Depressive und Schafe ihr Unwesen im Wald. Jeder verliebt sich in den Falschen und zu viele in Rosalinde - nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Das führt zu allerlei Turbulenzen.

Shakespeare (1564-1616), der bedeutendste Dramatiker der Weltliteratur, war Teilhaber einer Theatergruppe in London und baute das Globe Theatre, in dem seine Stücke gespielt wurden. "Wie es Euch gefällt" entstand wahrscheinlich 1600. www.rlt-neuss.de

Mi. 31. Mai, 19.30 Uhr, Bürgerhaus, Schlossmacherplatz.

(rue)