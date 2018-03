später lesen Radevormwald Sportliches an Markt und Kreisel FOTO: jürgen Moll (Archiv) FOTO: jürgen Moll (Archiv) 2018-03-13T18:07+0100 2018-03-14T00:00+0100

In Kooperation zwischen Stadtsportverband (SSV) und Kreissportbund (KSB) gibt es am Stadtfest-Sonntag auf der Bühne eine "Roadshow", ein Unterhaltungsprogramm mit Sport und Artistik. Der Kreissportbund bringt das Programm "Roadshow" mit, das eine Woche zuvor in Gummersbach Premiere haben wird.