Radevormwald: Stadt braucht Personal für ihre Projekte

Die Planungen für einen schrittweisen Neubau der Weststadt, der Umbau bei Wülfing, die Projektplanungen für die Wupperorte und Regionale 2022/2025 werden neues Personal erfordern. Das kündigt Bürgermeister Johannes Mans an. Von Wolfgang Scholl

Im Ausschuss für Stadtentwicklung sind in dieser Woche die zahlreichen Pläne zur Entwicklung der Stadt für die kommenden Jahre angesprochen worden. Bis zum Herbst wird die Verwaltung Förderanträge für den westlichen Teil der Innenstadt stellen, für das Projekt "Starke Menschen, starke Quartiere" und die Weiterentwicklung der Sanierung des städtischen Wülfing-Komplexes. Hinzu kommt die Beteiligung an der Bewerbung dreier bergischer Kreise für die Regionale 2022 oder 2025. Das städtische Gesamtkonzept soll nach diesen Projekten folgen.

Diese Planungen und Entwicklungen werden für zahlreiche Mitarbeiter der Verwaltung einen großen Arbeitsaufwand mit sich bringen. Einigkeit herrscht darüber in der Politik, dass die angesprochenen Projekte für die Zukunft der Stadt wichtig und sinnvoll sind. "Das bedeutet aber auch, dass wir für einige Jahre voll ausgelastet sind", sagte Elisabeth Böhmer vom Bereich der Stadtplanung in der Bauverwaltung. Dieses Team ist für die Pläne und auch für die spätere Begleitung der Projekte zuständig.

Unterstützt wird Böhmer durch Bürgermeister Johannes Mans, der ergänzte, "dass die Mitarbeiter im Rathaus personell auf dem Zahnfleisch gehen". Die Verwaltung werde jetzt die Vorleistungen erbringen, für die spätere Umsetzung müsse dann jeweils über weiteres Personal abgestimmt werden. Diese neuen Mitarbeiter sollen nach dem Willen des Bürgermeisters Stabsstellenfunktion erhalten. Dies sei wichtig, weil einige Projekte parallel laufen werden.

Das Projekt "Starke Menschen, starke Quartiere" zum Beispiel wird unter der Federführung von Burkhard Klein als Leiter der Bauverwaltung vorbereitet. Er und sein Team erhalten Unterstützung von Beate Fiedler vom Oberbergischen Kreis. Für die Vorbereitung des Plans zur Stärkung der Wupperorte gibt es am 7. März ein Info-Gespräch bei der Bezirksregierung in Köln, am 29. März um 18 Uhr im Wülfingmuseum in Dahlerau eine große Auftaktveranstaltung und am Donnerstag, 27. April, eine erste große Bürgerversammlung in der Aula des Standortes Wupper der Grundschule Bergerhof-Wupper, Auf der Brede.

"Für die Auftaktveranstaltung Ende März ist die Öffentlichkeit ebenfalls eingeladen", berichtete der Bürgermeister. Im Wülfingmuseum werden etwa 190 Plätze zur Verfügung stehen. Erwartet werden auch Landrat Jochen Hagt und Vertreter der Bezirksregierung und des Städtebauministeriums. Da das Projekt im Zusammenspiel mit den Bürgern beantragt und bei Genehmigung durch das Land durchgezogen werden soll und muss, sollen die Bürger an der Auftaktveranstaltung teilnehmen können. Mans appellierte noch einmal an die Bewohner der Wupperorte, sich an der Entwicklung aktiv zu beteiligen. "Wir müssen es auf eine breite Basis stellen", sagte Mans.

Der Kreis und Burkhard Klein sind derzeit damit beschäftigt, Daten über eine soziale Schieflage in den Wupperorten zusammenzustellen. Untersucht werden unter anderem die Jugendarbeitslosigkeit, die Zahlen der Grundsicherung, der Hartz-IV-Empfänger, der Altersstruktur und zur Gesundheitsversorgung. Bei Zuschlag wird das Modellprojekt, das bisher in Großstädten geholfen hat, mit verschiedenen Fördermitteln unterstützt, die zum Teil aus der Europäischen Union kommen.

Quelle: RP