Radevormwald: Stadt verschickt Pläne für das Begegnungshaus

Eine hohe Akzeptanz erwartet Bürgermeister Johannes Mans für das neue Haus der Begegnung am Schlossmacherplatz. Seit dem Ortstermin in der vergangenen Woche habe sich einiges getan. Die Stadt habe Pläne an alle Interessierten geschickt und mit dem Eigentümer auch über das weitere Vorgehen gesprochen.