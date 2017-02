Radevormwald: Stadt verteilt Jugendinfoheft an 1300 Schüler bis Klasse sechs

Das Jugendinfoheft: Eine Informationsbroschüre für alle Kinder und Jugendlichen, eine Orientierung über Angebote für den Nachwuchs und eine Plattform für Unternehmen, um Praktikanten oder Auszubildende zu werben. Von Joachim Rüttgen

Das neue Jugendinfoheft der Stadt wurde gestern an allen Schulen bis zur Klasse sechs verteilt - 1300 Exemplare. Weitere 1300 Stück liegen an öffentlichen Stellen aus: Stadtbücherei, Servicebüro im Rathaus, Sparkasse, Stadtwerke, Kinder- und Jugendtreffs, Jugendamt und Bürgerhaus. Der Kinder- und Jugendring verteilt die Hefte an seine Mitglieder, ebenso gehen Exemplare an die Sponsoren, die das Heft finanzieren. Auch im Begrüßungspaket für Neubürger findet sich das 13. Infoheft als erste Orientierung mit Adressen und Ansprechpartnern.

"Der Versuch, zum ersten Mal im Mittelteil des Heftes nicht nur große Firmen, sondern auch mittelständische Unternehmen und kleinere Betriebe anzusprechen, hat noch nicht so geklappt, weil viele ihr Budget für Werbung schon verplant hatten. 2018 starten wir aber einen neuen Versuch", sagt Britta Hallek, die sich bei der Stadt um die Jugendförderung kümmert.

Aufgebaut ist das 48-seitige Heft wie gehabt: vorne die Freizeiten für Kinder und Jugendliche, im hinteren Teil die Sportvereine mit ihren Angeboten. "Hier versuchen wir immer auch mal andere Vereine reinzunehmen für mehr Abwechslung", sagt Britta Hallek. Bedingung für Vereine: Sie müssen der Stadt mit Fotos und Texten komplett gestaltete Seiten einreichen. "So werden wir von Jahr zu Jahr hochwertiger, denn die Vereine können so ihr eigenes Profil vermitteln", freut sich die Jugendförderin, für die nach der Erstellung des Jugendinfoheftes nun die Vorbereitung für den sechswöchigen Ferienspaß in den Sommerferien beginnt. Hier bittet Britta Hallek Vereine, Gruppen und Institutionen, die beim Ferienspaß aktiv mitmachen wollen, sich bei ihr zu melden, damit die Planungen rechtzeitig voranschreiten können und das Programm möglichst früh zusammengestellt werden kann.

Kontakt Tel. 02195 6804558.

Quelle: RP