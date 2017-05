später lesen Blickpunkt Wirtschaft Fazit nach einem Jahr "Lottchen & Leo" 2017-05-03T18:17+0200 2017-05-04T00:00+0200

RADEVORMWALD (wos) Vor einem Jahr hat Tanja Behnke ihr Geschäft "Lottchen & Leo" an der Kaiserstraße 57 eröffnet. "Es brauchte einen kleinen Anlauf, um sich herumzusprechen", berichtet Behnke. Gerade die Möglichkeit, Accessoires und Kleidung nach eigenen Wünschen herstellen zu lassen, sei ein Angebot, das es in dieser Form in Radevormwald nicht gebe. Dazu kommen die Nähkurse für Kinder und Erwachsene. Aber auch Kreative nutzten die Möglichkeit, aus einer kleinen Stoffauswahl und Schnittmustern für Bekleidung wählen zu können oder Tipps einzuholen.