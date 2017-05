Gottes Bodenpersonal: Lutherische Kirchengemeinde verabschiedet Mittagstisch

RADEVORMWALD (wos) Die Vorsitzende des Presbyteriums der Lutherischen Kirchengemeinde, Pfarrerin Manuela Melzer, und ihr Stellvertreter Uwe Kremers haben die Mitarbeiter des Ökumenischen Mittagstisches bei einem gemeinsamen Frühstück aus dem Wartburghaus verabschiedet.

Nach mehr als 20 Jahren wird der Mittagstisch nun sein angestammtes Domizil an der Andreasstraße verlassen und voraussichtlich ab Juni an der neuen Wirkungsstätte im neuen Sozialhaus am Schlossmacherplatz seine Arbeit wieder aufnehmen. Melzer und Kremers überbrachten die Grüße und den Dank des Presbyteriums der Kirchengemeinde.

Auch die Initiatorin der Arbeit des Mittagstisches, Johanna Unkrig, war anwesend und plauderte aus dem Nähkästchen über die Anfänge, als die wenigen Helfer der ersten Stunde den damals auch noch wenigen Hilfsbedürftigen zur Seite standen.

Allen Anwesenden war noch einmal wichtig, sich gegenseitig die Wertschätzung für die in der Vergangenheit erbrachten Leistungen zu vermitteln. Melzer brachte es in ihrer kurzen Andacht zur Losung aus Jesaja noch einmal auf den Punkt: "Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht hat auf das Vorige! Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's nicht?" Mit dieser tröstlichen Kernaussage fiel es allen nicht mehr schwer, das vergangene Kapitel abzuschließen und zuversichtlich nach vorne zu blicken.

Quelle: RP