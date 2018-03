Leben & Lernen: Osterferien auf der Mülldeponie in Lindlar

Osterferien auf der Mülldeponie in Lindlar

OBERBERG (rue) Das Haus der kleinen Forscher-Netzwerk von :metabolon in Projektpartnerschaft mit dem Museum Schloss Homburg laden zu zwei Osterferienaktionen auf :metabolon ein, für die sich interessierte Kinder ab sofort anmelden können.

Termin Dienstag, 27. März, 9 bis 14 Uhr, und Mittwoch, 4. April, 9 bis 14 Uhr: Fortbewegung an Land, in der Luft und im Wasser. Die Teilnehmer konstruieren und testen gemeinsam kleine Fahrzeuge, Flugmaschinen und Boote. Termin Mittwoch, 28. März, 9 bis 14 Uhr, und Freitag, 6. April, 9 bis 14 Uhr: Brücken und Türme - vom Plan zum Bauwerk. Hier zählt nicht nur die Höhe oder die Länge, sondern auch die Kreativität.

Abgerundet werden alle Tage mit einer gemeinsamen Fahrt zu Schloss Homburg. Hier wird die Wanderausstellung "Leonardo da Vinci - Erfinder und Wissenschaftler" dem Tagesthema entsprechend kindgerecht erkundet.

Die Mädchen und Jungen sollten sich unbedingt etwas zum Trinken und einen Snack für die Mittagspause mitbringen, außerdem wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk. Geeignet sind die Aktionen für Sechs- bis Zehnjährige.

Treffpunkt ist jeweils das Bergische Energiekompetenzzentrum (im Eingangsbereich des :metabolon- Geländes), Am Berkebach 1 in Lindlar). Die Teilnahme ist kostenfrei möglich durch die Förderung durch die Hans Hermann Voss Stiftung in Wipperfürth.

Anmeldungen ab sofort beim Bergischen Abfallwirtschaftsverband, Monika Daniel, Tel. 02263 805-534, E-Mail: daniel@bavmail.de

Quelle: RP