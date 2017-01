It-Boy aus Radevormwald: Robert Hazzan "liebt" seine Internet-Kritiker

Gold, Glanz und viel Bling-Bling: Wenn die Sonne in das Wohnzimmer von Robert Hazzan scheint, glitzert es von allen Seiten. Von Laura Harlos

Der It-Boy aus Radevormwald schlägt sein linkes Bein über das rechte Knie und rückt die Sonnenbrille zurecht: Beim Fotoshooting mit dem österreichischen Model Lusy Skaya muss alles perfekt sitzen. Als Personal-Trainerin hat sich Hazzan die Wienerin extra nach Radevormwald einfliegen lassen. Die 26-Jährige arbeitet in ihrer Heimat als Fitness- und Tattoomodel; auch in Deutschland ist sie als Gewinnerin der vergangenen Big-Brother-Staffel bekannt.

Robert Hazzan hätte gerne einen Sixpack. Einen Tag zuvor brachte die gebürtige Russin den 28-Jährigen bei einer ersten Fitnesseinheit ganz schön ins Schwitzen. "Sie ist hart drauf. Ich dachte, da kommt so ne hübsche Dame an. Aber sie macht mich echt fertig", sagt Hazzan.

Bei seinem Lebensstil müsse sie ihm ganz schön in den Hintern treten, sagt Skaya, denn Alkohol sei eigentlich ein No-Go auf dem Weg zu einem flachen und durchtrainierten Bauch. "Alkohol entzieht Wasser aus dem Körper, und das hilft der Figur - deswegen trinke ich", erklärt Hazzan seiner Trainerin. Zuletzt erregte Hazzan vor Wochen Aufsehen mit einem Fotoshooting auf dem Radevormwalder Marktplatz. Zusammen mit Nackt-Model Micaela Schäfer und Künstlerin "La Mimi" posierte der gebürtige Radevormwalder mit arabisch-deutschen Wurzeln vor dem großen Weihnachtsbaum.

Mit Shootings und Presseterminen sei er zurzeit sehr beschäftigt - und überhaupt laufe es gut. "Für Karneval habe ich den nächsten großen Fototermin geplant: Ein sexy Disney-Shooting, zusammen mit ,La Mimi' ", sagt Hazzan, "wir verkleiden uns als bekannte Figuren aus den Kinderfilmen". Ganz jugendfrei werden die Bilder allerdings nicht werden: Das Shooting werde natürlich in seinem Stil geknipst, kündigt er an. "Ich stelle mir das wie bei Hugh Hefner vor, mit mir als Playboy." Robert Hazzan lebt für Luxus, Protz und Glamour. Und daran lässt er die Öffentlichkeit auch regelmäßig teilhaben. Er habe viele Fans, aber auch Hasser, die ihn besonders in den sozialen Netzwerken schlecht machen und beleidigen. Für ihn seien das alles Neider.

"Es gibt viele Leute, die mir meinen Lebensstil nicht gönnen. Die schreiben mich bei Facebook an und versuchen, mich fertig zu machen", erzählt Hazzan.

Von "Du bist ein Loser und hässlich" über "Ohne deinen reichen Papi hättest du nichts geschafft" bis hin zu "Stirb langsam" - alles sei schon dabei gewesen. Die Kommentare liest der It-Boy meistens, er lässt sie aber nicht an sich heran. "Von diesen Hatern und ihrem Shitstorm lebe ich momentan: Ich habe Aufträge, Foto-Jobs und verdiene damit gutes Geld", sagt Hazzan, "ehrlich gesagt: Ich freue mich sogar, wenn Leute mich hassen".

