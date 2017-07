später lesen Radevormwald Standortfaktor Gymnasium 2017-07-03T18:27+0200 2017-07-04T00:00+0200

Schulen sind ein Standortfaktor bei der Wahl eines Wohnortes. Da hat die Stadt in den vergangenen Jahren einen Schritt nach vorne gemacht. Nicht nur, dass allen Schülern der weiterführenden Schulen ab der Klasse fünf ein Angebot unterbreitet werden kann, auch die Oberstufe des Theodor-Heuss-Gymnasiums hat in den vergangenen Jahren an Profil gewonnen.