Radevormwald: "Star" ist der Star der Familie Buzzone

Der Hauptgewinn der Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft "Rade lebt", ein Mitsubishi Star, bleibt in Rade. Familie Buzzone konnte gestern den Schlüssel in Empfang nehmen. Von Flora Treiber

Sich für einen neuen Kleiderschrank zu entscheiden, das kann Glück bringen. Das war zumindest im Fall von Nicolina di Fusco Buzzone so, denn nach dem Möbelkauf bei Schaub wurde ihr das Gewinnerlos der Rader Weihnachtsverlosung ausgehändigt. Der Kleiderschrank ist zwar noch nicht da, aber dafür stand die Familie gestern zum ersten Mal vor ihrem Hauptgewinn, einem Mitsubishi Space Star 1.0 aus dem Autohaus Harnischmacher. Die sechsjährige Giulia hielt das Los mit der Nummer "70.693" stolz in der Hand und freute sich gemeinsam mit ihren Eltern über den Hauptgewinn.

Am Mittwoch hatte die Familie ihre Lose mit den Zahlen der Zwischen- und Hauptziehung verglichen. "Ich habe erst an mir gezweifelt und war mir nicht sicher, ob ich richtig gelesen habe. Erst war ich geschockt - jetzt freue ich mich wahnsinnig", sagte Nicolina di Fusco Buzzone. Die 47-Jährige will den kleinen Flitzer behalten und ihren beiden Söhnen, die bald den Führerschein machen werden, als Erstwagen anmelden. "Natürlich werde ich selber auch damit fahren - das lasse ich mir nicht nehmen." Domenico Buzzone freut sich mit seiner Frau. "Ein perfektes Auto für die Innenstadt und Fahranfänger. Toll!" Frank Harnischmacher, Geschäftsführer des Autohauses, gab der Familie eine erste Einführung in die Technik des Autos und überreichte den Schlüssel. Dass seine Kunden dank ihm den Hauptgewinn gezogen haben, freut Torsten Schaub sehr. "Das gab es bei uns noch nie. Am Silvestermorgen habe ich erfahren, dass das Gewinnerlos von uns ausgegeben wurde. Die Zeit, bis sich die Gewinner gemeldet haben, kam mir ewig vor. Ich wollte sie endlich beglückwünschen", sagte der Geschäftsführer des Möbelhauses.

"Doppeltes Glück"

Freitagmittag war es dann endlich soweit. Er hat der Familie Buzzone aber nicht nur zu dem Hauptgewinn verholfen, sondern auch zu einem zusätzlichen Geldgewinn von zehn Euro. "Das nenne ich doppeltes Glück", sagte Torsten Schaub.

Marcus Strunk, Vorsitzender der Werbegemeinschaft "Rade lebt", ist stolz auf die große Weihnachtsverlosung und die Kaufkraft der Radevormwalder. "Es ist immer besonders schön, wenn ein Hauptgewinn in der Stadt bleibt und sich unsere Gewinner so schnell melden", sagte er. Bis das Fahrzeug im Wert von 12.500 Euro aus dem Autohaus rollen kann, dauert es nur noch ein paar Tage - bis die Aufkleber der Verlosung beseitigt sind und das Auto angemeldet ist.

Elisabeth Rübsam organisiert die Weihnachtsverlosung für die Werbegemeinschaft federführend und glaubt nach wie vor an das Konzept. "Die Kaufkraft steigt mit der Weihnachtsverlosung. Diese Rückmeldung bekommen wir immer wieder von unseren Kunden." 2016 haben 54 Einzelhändler und Unternehmer an der Verlosung teilgenommen und insgesamt 117.000 Lose in Umlauf gebracht. "Wenn wir genug Sponsoren finden, wollen wir Rade auch 2017 mit einer Weihnachtsverlosung unterstützen", sagt Rübsam. Aus ihrer Perspektive ist das Weihnachtsgeschäft 2016 gut verlaufen.

Auf der Homepage der Werbegemeinschaft (www.radelebt.de)können alle Gewinnnummern der Weihnachtsverlosung 2016 eingesehen werden. Neben dem Auto gibt es zwei weitere Hauptgewinne. Der Radevormwald-Gutschein über 1000 Euro geht an die Losnummer 52.377 und der Gutschein über 500 Euro an die Nummer 114.883. Spätester Abholtermin für die Gewinne ist der 30. Juni 2017.

Quelle: RP