Radevormwald: Stimmung hat sich positiv verändert

Das Jubiläumsjahr hat die Grundstimmung in Rade verändert. Das gaben gestern auch die Stimmen auf dem Marktplatz wieder. Die vielen Veranstaltungen und das große Engagement der Vereine und der Ehrenamtler machten 2016 zu einem "bunten Jahr" für die Stadt.

Dieter Haldenwang erinnert sich gerne. "Hier hat sich so viel verändert. Neben der Erneuerung in der Stadt gab es tolle Veranstaltungen, die ich so noch nie in meiner Heimat erlebt habe. Radevormwald hat sich zum Guten entwickelt und dafür bin ich dankbar. Ich lebe jetzt noch lieber hier", sagte er. Oliver Piontek sieht das ähnlich. Er war nicht nur als Besucher auf dem Stadtfest, sondern hat eines der Feuerwehrautos gelenkt, die sich im Zug durch die Innenstadt schlängelten. "So eine Freude und Stimmung kannte ich vorher nicht aus der Stadt. Das Stadtfest war in meinem Freundeskreis lange Thema. Die Erinnerung wird uns noch lange begleiten", sagte der Feuerwehrmann.

Petra Pfeiffer hofft, dass die Stadt das neue Gemeinschaftsgefühl mit ins Jahr nimmt. "Der Zusammenhalt hat sich verbessert. Auch die Vereine kennen sich untereinander viel besser und können in der Zukunft gut zusammenarbeiten und Ideen in Kooperation umsetzen."

Michael Ruhland hat sich beinahe alle Veranstaltungen des Jubiläumsjahres aus der Nähe angeschaut und führt die positive Stimmung nicht nur auf den Einsatz der Ehrenamtler zurück. "Unser neuer Bürgermeister hat viel damit zutun. Er hat einen positiven Widerhall erzeugt, dem viele gefolgt sind. Er setzt sich ein und deswegen ziehen viele mit", sagte Ruhland. Martin Dargel blickt ebenso positiv auf das Jahr zurück. Sehr gut gefallen hat ihm die Veröffentlichung des Bergischen Geschichtsvereins. "Die Chronik hat uns viele neue Erkenntnisse gebracht. In meiner Familie haben wir viel darüber gesprochen. Davon profitiert die Stadt noch lange." Rainer Becker zieht den Hut vor allen Vereinen. "Nach dem ersten Anstoß ist hier viel passiert. Hoffentlich geht das 2017 so weiter."

