Radevormwald: Syrische Familie genießt das Lichtermeer in Radevormwald

Das Gefühl, in der Bergstadt in Sicherheit zu sein und in ein neues Leben starten zu können, ist für die syrische Familie Kousarra unbeschreiblich. Aufatmen, zu Ruhe kommen und sich der deutschen Kultur langsam nähern zu können, das steht bei der dreiköpfigen Familie an vorderster Stelle. Von Sigrid Hedderich