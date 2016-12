später lesen Radevormwald Taxi-Vorbestellungen für Neujahr sind noch möglich Teilen

Die Nacht von Silvester auf Neujahr ist die Nacht, in der die meisten Leute lange feiern wollen. Das ist die Nacht, in der auch die Mitarbeiter von Taxi Isliyen sehr viel zu tun haben. "Das ist jetzt meine 24. Nacht zum Jahreswechsel, die ich mit meinem Unternehmen fahre", sagt Ramazan Isliyen. Zwölf Fahrzeuge hat der 56-Jährige zum Jahreswechsel in der Bergstadt im Einsatz. Die Erfahrung zeige, dass aber auch in einer solchen Nacht nicht immer alles möglich ist. Bis gegen 0.30 Uhr nimmt die Zentrale Wünsche für Fahrten entgegen. "Dann arbeiten wir die Fahrten nach und nach ab", sagt Ramazan Isliyen. Ziel sei es, die Kunden pünktlich zu bedienen. Gerade in einer solch intensiven Nacht sei es nur bedingt oder nicht möglich, Wünsche des Kunden zum Beispiel auf eine spätere Fahrtzeit zu berücksichtigen.