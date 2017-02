Radevormwald: Tempo 30 auf der Hohenfuhrstraße

Auf der Hohenfuhrstraße darf mit unterschiedlicher Geschwindigkeit gefahren werden. Wer von der Telegrafenstraße fährt, hat ab der Einmündung zur Nordstadt eine Tempo-30-Begrenzung in Richtung neuem Kreisverkehr. Kurz vor der Ausfahrt Oststraße vor der Überquerung wird jetzt die Geschwindigkeit mit einer neuen Anlage gemessen.

Seit Donnerstag ist die Anlage installiert. Die Stadt hat die mobile Messanlage angeschafft, um die Autofahrer an neuralgischen Punkten zu warnen. Wer sich an die Geschwindigkeit hält, sieht seine Geschwindigkeit und später einen grünen Smiley. Wer zu schnell ist, der wird mit Rot auf seine Verfehlung aufmerksam gemacht.

In der Sitzung des Verkehrsauschusses in der vergangenen Woche war auch die Überquerung an der Ecke Oststraße ein Thema. Erläutert wurde, dass viele ältere Fußgänger an dieser Straße sehr verunsichert sind. Der Vorwurf: Fahrer sehen den Übergang nicht. Das sehe das Verkehrskonzept von MWM so vor, sagte Ordnungsamtsleiter Jochen Knorz. An dieser Stelle sei die Geschwindigkeit ja auch reduziert. Die Aufpflasterung mit einem leichten Kissen sei ein taktiles Element für die Autofahrer. Wer sich an dieser Stelle unsicher fühlt, dem empfiehlt der Ordnungsamtsleiter die Überquerungshilfe vor dem Kreisverkehr einige Meter weiter vor der Sparkasse.

Stellung bezog Knorz auch zur Uelfestraße. Axel Schröder (FDP) hatte die Situation dort als unübersichtlich dargestellt. Jochen Knorz erläuterte, Messungen hätten ergeben, dass es dort keine Unfallsituation gibt und sich die meisten Fahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h halten würden. Das Parken auf der Seite des Friedhofs führe zu einer weiteren Geschwindigkeitsreduzierung.

Knorz sieht es als nicht erforderlich an, auch vor dem Kindergarten Uelfestraße auf Tempo 30 zu reduzieren. Das habe auch die Absprache mit der Polizei so ergeben.

(wos)