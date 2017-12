Radevormwald: Turnhalle und neue Gruppe für Kita Brede

Nestgruppe auf der Brede neu eröffnet

Umbau Mit den Umbauarbeiten ist in der städtischen Kita auf der Brede Platz für eine neue Gruppe entstanden. Bisher konnte die Kita Brede nur Plätze ab drei Jahre anbieten, die neue Nestgruppe hat neun Kinder im Alter von einem Jahr an aufgenommen. Die Gruppe ist in den ehemaligen Rollenspielraum gezogen. Der wiederum wurde in der alten Turnhalle der Kita eingerichtet. Mit dem Umbau ist die Kita um 90 Quadratmeter vergrößert worden.