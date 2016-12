Radevormwald: Uferwege in Beyenburg wieder verbunden

Die neue Remlingrader Stahlbrücke am Wupperzufluss des Beyenburger Stausees ist freigegeben. Fußgänger können jetzt wieder eine Runde um den Stausee drehen oder mit einem Umweg noch die Altstadt mit Klosterkirche erkunden. Von Flora Treiber

Die neue Fußgängerbrücke in Beyenburg, direkt hinter der Stadtgrenze zu Remlingrade, ist vor etwa einem Monat offiziell freigegeben worden. Sie komplettiert jetzt wieder die Wanderwege rund um den Stausee und an der Wupper. 2013 musste die alte Brücke aus Verkehrssicherheitsgründen gesperrt werden - eine Runde war nicht mehr möglich. Dass Fußgänger jetzt wieder um den Wupper-Stausee wandern können, freut besonders Christiane und Johannes Gralki. Das Ehepaar betreibt das "Café Bootshaus", das auf der Ennepetaler Seite des Stausees liegt. In den letzten drei Jahren war ihr Restaurant von der anderen Seite aus nicht zu erreichen.

Das Pächterpaar erwartet seine Gäste in den nächsten Wochen mit abwechslungsreicher und gutbürgerlicher Küche. Bei ihnen stehen viele verschiedene Schnitzelgerichte, aber auch vegetarische Optionen und am Wochenende selbst gebackene Kuchen und Torten auf der Karte. Mit Voranmeldung können die Gäste außerdem eine Bergische Kaffeetafel mit Blick auf das Wasser genießen. "Dass der Stausee jetzt wieder eine Runde zum Spazierengehen hat, merken wir bereits. Hier ist wieder viel los, und das muss auch so sein, denn wir haben unter der fehlenden Brücke gelitten", sagt Christiane Gralki.

Neben dem berühmten Eiscafé "Cortina", das in Beyenburg in der Straße Am Kriegermal (Nummer 49) liegt, ist das Café Bootshaus die einzige Gastronomie direkt am Stausee. Direkt neben dem "Cortina" sind bisher die Fahrraddraisinen, die von Radevormwald kamen, gewendet worden. In Zukunft ist dort auf den Schienen der Start und Zielpunkt.

Ilona Weyer, stellvertretende Pressesprecherin des Wupperverbandes, hat der Eröffnung der neuen Brücke sehnlichst entgegengeblickt. "Wir wissen, wie wichtig die Brücke für die Freizeitgestaltung in und um Beyenburg ist. Wir haben die Brücke außerdem so konzipiert, dass sie für die Wassersportler hoch genug ist", sagt sie.

Wassersport ist wegen und neben der bergischen Natur die eigentliche Besonderheit des Beyenburger Stausees. An dem Ufer der Wupper haben sich nicht nur der Ennepetaler Ruderverein, sondern auch der Wuppertaler Kanu Club oder der ESV Eisenbahn Ost niedergelassen. Peter Röder, Vorsitzender des Kanu-Clubs, ist für die Berücksichtigung der Brückenhöhe dankbar. Unter der zwei Meter hohen Brücke können Wassersportler wie die im Boot knieenden Canadier-Fahrer jetzt durchfahren. "Dieses Stück ist wichtig für uns. Zum Training, aber auch indirekt, um neue Mitglieder zu gewinnen. Aus Spaziergängern sind schon oft Kanuten geworden", sagt er.

Die Remlingrader Fußgängerbrücke verbindet die Ufer der Wupper zwischen der Landstraße 414 und dem Weg "Vor der Hardt" miteinander. Der Lückenschluss des Uferwegs macht Beyenburg wieder zu einem attraktiven Ausflugsziel zwischen Radevormwald und Wuppertal-Oberbarmen. In wenigen Schritten ist man auch am Haus des Bergischen Fischereivereins.

Wer Zeit in Beyenburg verbringen möchte, sollte sich den historischen Stadtkern und die Klosterkirche anschauen. Auf dem Wanderparkplatz an der L 414, wo die blaue Fußgängerbrücke zwischengelagert war, können Besucher gut parken. Die Altstadt ist vom Stausee durch einen Weg unter zwei Brücken - Straßen- und Eisenbahn-Fischbauchbrücke - zu erreichen. Der Weg führt an der Fischtreppe vorbei zur Kapelle "Maria in der Au". Über die Brücke dort geht es in die Altstadt und rauf zur Klosterkirche.

Quelle: RP