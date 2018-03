später lesen Radevormwald Unbekannte beschädigen mehrere Pkw 2018-03-19T17:42+0100 2018-03-20T00:00+0100

Vandalen wüteten in den vergangenen Tagen in Rade: Unbekannte Täter zerstörten zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, die rechte Seitenscheibe eines blauen Opel Corsa, der in der Straße "Am Krankenhaus" parkte.