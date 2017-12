später lesen Radevormwald Veränderte Bus-Fahrpläne und neue Tarife 2017-12-22T17:47+0100 2017-12-23T00:00+0100

Die Oberbergischen Verkehrsbetriebe geben Fahrplanänderungen für die Feiertage bekannt: Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar wird der Verkehr wie an Sonntagen ohne Einschränkungen durchgeführt. Am 24. Dezember fahren die Busse nach dem Sonntagsfahrplan, wobei die letzten Fahrten gegen 14 Uhr von den Endhaltestellen abfahren. Am 31. Dezember gilt ebenfalls ein eingeschränkter Sonntagsfahrplan. Die letzten Fahrten starten gegen 21 Uhr.