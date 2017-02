später lesen Radevormwald Verwaltung soll Zufriedenheit über Ganztag abfragen Teilen

Die CDU fordert von der Verwaltung eine Bedarfs- und Zufriedenheitsanalyse über das Angebot im Offenen Ganztag in den Kindergärten und an den Grundschulen. Das formuliert sie in einem Antrag für den Jugendhilfeausschuss am 28. Februar. "Jugendhilfeplanung ist ein fortlaufender Prozess.