Radevormwald: Verwaltungsratsvorsitzender und Vorstand gesucht

Nach Bekanntgabe der beiden Personalien mit Rücktritt des Verwaltungsratsvorsitzenden Christian Viebach und der Kündigung des Vorstandsmitglieds Thomas Palus ist der zuständige Verwaltungsratsvorsitzende jetzt auf der Suche nach zwei Nachfolgern.

"Ich habe bereits mit einem Personalberater gesprochen, um das Verfahren der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Palus einzuleiten. Das ist meine Aufgabe, bis in der kommenden Woche mein Nachfolger gewählt wird", sagt Christian Schütte aus Hückeswagen, der ehrenamtlich als stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender tätig ist. Er ist guter Hoffnung, dass ein guter Nachfolger gefunden wird. "Der Posten ist interessant, weil das Bergische Land einerseits wirtschaftlich stark, andererseits ein reizvoller Bereich zum Wohnen ist", sagt Schütte. In der Sparkassenlandschaft sei derzeit einiges in Bewegung, junge, aber auch erfahrene Leute suchten Posten mit Perspektive, und den könne die Sparkasse bieten.

Der neue Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse wird auf Einladung von Christian Schütte in der kommenden Woche am Donnerstag, 13. Juli, um 19.30 Uhr von den Mitgliedern der Zweckverbandsversammlung öffentlich gewählt. Den Vorsitz übernimmt ein Rader. "Da werden sich die Rader Vertreter einigen müssen", sagt Schütte, weil dort die Mehrheit liege. Die Sitzung ist im Hauptgebäude, Hohenfuhrstraße 19/21 (3. Etage).

