Radevormwald: Viele Aufgaben für neuen Schulamtsleiter

Michael Dummer ist vom Landesrechnungshof zur Stadtverwaltung gewechselt. Derzeit führt er zahlreiche Gespräche. Sein erster offizieller Termin ist am 16. Januar der Info-Abend für die Eltern der Viertklässler. Von Wolfgang Scholl

Zahlreiche Aufgaben warten auf den neuen Schulamtsleiter der Stadt. Michael Dummer hat am 2. Januar seine neue Aufgabe angetreten. "Derzeit führe ich sehr viele Gespräche", sagt der 46-Jährige, der vom Landesrechnungshof in Düsseldorf in die Kommunalverwaltung gewechselt ist. Im Herbst dieses Jahres hatte er nach der Zusage aus dem Stadtrat sein SPD-Ratsmandat abgegeben.

In den ersten Arbeitstagen hat er versucht, die Mitarbeiter kennenzulernen, mit denen er in den vergangenen Wochen noch nicht sprechen konnte. Dazu kommen Kontakte zu anderen Verwaltungsmitarbeitern, aber auch zu Eltern und Vertretern der Radevormwalder Schulen und Kindergärten. Die Verwaltung der Schulen und der beiden städtischen Kindertagesstätten gehört zu seinem Aufgabenbereich. Zu den 45 Mitarbeitern des Amtes gehören die Schulsekretärinnen, die Bediensteten der beiden Kitas, alle Hausmeister und einige Verwaltungskräfte. "Manchmal verschwimmt auch die Verbindung zwischen dem Schul- und dem Jugendamt", sagt Dummer, der sich dabei eng mit Jugendamtsleiter Volker Grossmann abstimmen will.

Richtlinien der Schulförderung

Neben den vielen Gesprächen hat der 46-Jährige, der seine berufliche Karriere beim Finanzamt begonnen hat, damit angefangen, sich in zahlreiche Vorgänge und Themen einzuarbeiten. "Das ist inhaltlich schon eine neue Herausforderung", sagt Dummer, der aber diese neue Aufgabe gesucht hat. "Ich wollte mich einer neuen Aufgabe stellen", betont Dummer, als er im Herbst davon erfuhr, dass er für die Nachfolge von Sönke Eichner ausgewählt worden war.

Mit seinem Team um Britta Knorz bereitet er derzeit auch den Informationsabend für die Eltern der Viertklässler vor. Am 16. Januar sollen die beiden weiterführenden Radevormwalder Schulen vorgestellt werden, damit den Eltern die Entscheidung leichter gemacht wird, auf welche Schule sie ihr Kind schicken sollen. Im Sommer wird der zweite Jahrgang der neuen Sekundarschule eingeschult. Versucht werden soll auch, in Verbindung mit den Schulleitungen Eltern in Hückeswagen und Wuppertal-Beyenburg anzusprechen.

Weiteres aktuelles Thema ist die Neuordnung des Schülerspezialverkehrs. "Ich habe die Rückmeldung für die Schulvertreter erhalten, wir wollen in den nächsten Tagen die Konstituierung der vom Schulausschuss eingesetzten Arbeitsgruppe in Angriff nehmen", sagt der neue Schulamtsleiter, dessen Kinder Radevormwalder Schulen durchlaufen haben.

Gedanken macht er sich auch schon über die Schulentwicklung der Stadt (demnächst muss eine neue Planung vorgelegt werden) und die räumliche Gesamtkonzeption, die alle städtischen Gebäude umfassen soll. Bürgermeister Johannes Mans hatte zum Jahresende erklärt, dass diese Raumplanung wie auch die für den Schülerspezialverkehr bis zum Herbst stehen sollen. Noch eher vage ist die Veränderung der Aufgabenstellung für die Hausmeister der städtischen Gebäude. Hier schwebt dem Bürgermeister vor, dass die städtischen Mitarbeiter in Zukunft auch handwerkliche Tätigkeiten übernehmen sollen.

Beschäftigen wird sich Michael Dummer in den nächsten Tagen und Wochen auch mit den Richtlinien der Schulförderung "Gute Schule 2020". "Wir müssen uns die Ausführungen zu den Förderrichtlinien anschauen, um zu sehen, wie die Radevormwalder Schulen von dem Programm profitieren können", sagt er und fügt an: "Da ist noch vieles offen und ungeklärt."

