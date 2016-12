Radevormwald: Viele Geschenkideen für alle Spätzünder

Morgen ist Heiligabend - und noch immer kein Geschenk? Die Radevormwalder Einzelhändler haben da noch so einige Geschenkideen für Kurzentschlossene. Darunter aktuelle Neuheiten, trendige Verkaufsschlager und viel Ausgefallenes. Von Flora Treiber und Joachim Rüttgen

Die Einzelhändler in der Bergstadt rüsten sich für den letzten Ansturm der kauffreudigen Kundschaft. Dabei helfen sie gerne auch noch unvorbereiteten Weihnachtsmännern aus der Patsche. Bis zum morgigen Heiligabend können Geschenke eingekauft und auch direkt im Geschäft verpackt werden. Edel und trendy Martin Kühn hat in seinem Juweliergeschäft an der Kaiserstraße viele Geschenke parat, die man auch noch in der letzten Minute kaufen kann.

Seine Auswahl an Schmuckstücken und Uhren ist groß und lässt keinen Geschenksucher im Stich. Besonders beliebt sind dieses Jahr Smartuhren. "Männer freuen sich nach meiner Erfahrung aber noch mehr über die Uhren, die alles können. Bei Frauen sind Diamanten beliebter", sagt er. Die Smartuhren, mit denen man unter anderem telefonieren kann, bekommt man in seinem Geschäft ab 249 Euro. Wer seiner Frau ein Geschenk mit Radevormwalder Bezug überreichen möchte, kann den Radevormwald Ring für 129 Euro aussuchen.

Das Schmuckstück gibt es exklusiv bei Juwelier Kühn in sieben verschiedenen Farben. Optisch Geschenke mit Stadtbezug gibt es auch in der Bergischen Buchhandlung am Schlossmacherplatz. Der Radevormwald Kalender für 2017 von Holger Klaes wandert für 16,95 Euro über die Kasse. Eine andere Option ist der Bilderkalender mit historischen Ansichten von Rade. Praktisch und lecker Das Paradies für Last-Minute-Geschenke ist die "Schatzinsel" von Astrid und Klaus Weiter am Schlossmacherplatz.

Dort gibt es eine große Auswahl an Tees und Pralinen, Lederwaren und Praktisches für den Haushalt. In dem liebevoll gestalteten Geschäft werden alle Geschenke festlich verpackt. Wer sein Geschenk rund um Radevormwald auf die Spitze treiben möchte, kann zu dem Kalender eine Jubiläumstasse für knapp zehn Euro kaufen. Für Technikfans Für diejenigen, die ihre Heimatverbundenheit nicht über Geschenke zum Ausdruck bringen möchten und sich für technische Neuheiten interessieren, ist das Geschäft von Oliver Biesenbach (EP) an der Kaiserstraße die richtige Anlaufstelle.

Der Trend geht zu Bluetooth-Lautsprechern und großen Fernsehgeräten. "Da findet man etwas für den kleineren Geldbeutel, aber auch für große Geschenke auf die letzte Minute", sagt der Einzelhändler. Traumgeschenke Das analoge Paradies für Weihnachtsgeschenke für Kinder und Frauen findet man im Traumlädchen von Klaus und Martina Meyer. An der Kaiserstraße 59 verkauft das Ehepaar hochwertige Spielwaren aus Holz und Puppen.

"Großeltern und Eltern werden bei uns nicht enttäuscht. Wir verpacken alles mit Liebe und stehen mit guter Beratung zur Seite", sagt die Einzelhändlerin. Die exquisiten Puppen kosten zwischen 59 und 80 Euro. Der andere Teil des Traumlädchens beherbergt viele Dekorationsartikel, aber auch kleine Pflegeprodukte, wie Seife in Edelsteinform. "Das sind vegane Seifen, die man nicht nur als Handseife, sondern auch als Shampoo benutzen kann.

Für empfindliche Haut ideal." Das außergewöhnliche und dazu noch dekorative Pflegeprodukt kostet 17,50 Euro und hält bis zu einem halben Jahr. Kleinigkeiten Schräg gegenüber verkauft Petra Köber weihnachtliche Kleinigkeiten. "Meine Kunden können sich für Geschenke zwischen drei und 100 Euro entscheiden", wirbt die Händlerin. Sportlich, sportlich Diejenigen, die ihren Partner für etwas mehr Sport begeistern möchten, werden kurzfristig im Intersport-Geschäft von Torsten Reinbott an der Kaiserstraße fündig.

"Ein Sport-Shirt für 20 Euro geht doch immer", rät der Einzelhändler. Radevormwald Buch Pünktlich zum Jubiläum "700 Jahre Rade" in diesem Jahr hat der Bergische Geschichtsverein ein Radevormwald-Buch herausgegeben, das wegen der großen Nachfrage seit Oktober bereits in zweiter Auflage auf dem Markt ist. Das Buch "Radevormwald 700 Jahre Stadt 1316-2016" eignet sich bestens, um es als Geschenk unter den Weihnachtsbaum zu legen.

Die erste Auflage mit 1500 Exemplaren war innerhalb von etwas mehr als zwei Monaten komplett vergriffen. Bewusst hatte sich der BGV dazu entschlossen, möglichst viele Autoren anzusprechen, um mit den unterschiedlichen Beiträgen Jung und Alt für die Stadtgeschichte zu interessieren. So hat die Neuauflage statt 392 satte 400 Seiten, wurde um acht Seiten und eine modifizierte Quellenangabe erweitert. Die Leser finden eine Doppelseite zur Entwicklung des Freizeit-Centers "life-ness", Infos zum 70-jährigen Bestehen der BGV-Abteilung sowie eine Bilderserie vom Stadtfest.

Die Autoren betonen, dass das Buch nicht den Anspruch der Vollständigkeit erhebt. "Geschichtlich gibt es sicher noch Lücken, die zu erforschen sind. Deshalb kann das Werk als Grundlage für weitere Forschungen dienen", sagt der Vorsitzende Ulrich Haldenwang.

Quelle: RP