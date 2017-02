Radevormwald: Viele Paare wollen nur am 7.7.17 heiraten

Radevormwald empfängt alle Brautpaare mit offenen Armen. In der Bergstadt kümmern zwei Standesbeamtinnen um persönliche Hochzeiten mit Flair. Mit Erfolg. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Hochzeiten in Rade um 30 auf 120. Von Flora Treiber

Wer in der Bergstadt heiraten will, kann sich auf eine persönliche Beratung der beiden Standesbeamtinnen Sandra Rausch und Dagmar Conrad freuen. Dieses Jahr sind die Termine 7. Juli 2017 und 17. Juli besonders beliebt, weil sie einprägsam und etwas Besonderes sind. Weil der 17. Juli ein Montag ist, sind noch mehrere Hochzeitstermine für diesen Tag frei. "Für den 7. Juli, einen Freitag, haben wir nur noch einen freien Termin - und zwar schon um 9 Uhr. Wer sich dieses Datum sichern will, sollte sich also schnell bei uns melden", sagt Sandra Rausch.

Einen großen Ansturm wie in Großstädten gibt es auf diese besonderen Tage in Radevormwald allerdings nicht. "Die Nachfrage steigt etwas an, aber hier geht alles gesittet und ruhig zu", sagt die Fachfrau für Eheschließungen. Bei der Anmeldung der Eheschließung, die sechs Monate gültig ist, lernen die Brautpaare ihre Standesbeamtin im Radevormwalder Rathaus kennen. Neben den bürokratischen Prozessen können dann auch persönliche Wünsche für die Trauung angegeben werden. Während andere Kommunen für diese Dienstleistung Gebühren erheben, hat in Radevormwald jedes Paar Anspruch auf eine kostenfreie "Ambiente-Hochzeit", wie es im Fachjargon heißt.

FOTO: Ruth Wiedner-Runo, wolfgang scholl, nico hertgen (archiv)

"Wir bieten die Möglichkeit an, dass Paare ihre persönliche Kennenlerngeschichte mit uns teilen und diese dann bei der Trauung zusammengefasst wird. Wir gestalten jede Trauung persönlich und geben uns Mühe", sagt Sandra Rausch.

Die erste Adresse für eine standesamtliche Hochzeit ist in Radevormwald das historisch bergische Haus an der Burgstraße 8. Hier können sich Ehepaare ohne zusätzliche Gebühren trauen lassen und bis zu 30 Gästen einen Sitzplatz anbieten. "Wer 50 Gäste mitbringen will, kann das auch tun. Wir füllen den Raum dann mit Stehplätzen auf. Draußen bleiben muss bei uns niemand", sagt Sandra Rausch. In den Sommermonaten ist das Gartenhäuschen im Parc de Châteaubriant besonders für kleine Gesellschaften beliebt. Dieser romantische und historische Platz steht dieses Jahr allerdings nur eingeschränkt für Hochzeiten zur Verfügung, da der Park zwischen März und Juli neu gestaltet und aufgewertet wird. "Der Park muss zeitweise abgesperrt werden und wird zur Baustelle. Das ist natürlich kein schönes Ambiente für eine Trauung", sagt der neue Umweltbeauftragte Matthäus Kozinski. Im Moment könne er noch nicht genau sagen, zu welchen Zeiten das Gartenhäuschen für Trauungen bereitsteht. "Sobald wir den detaillierten Bauplan haben, können wir mehr dazu sagen und werden uns mit dem Standesamt abstimmen", sagt er - und empfiehlt, erst wieder für den Spätsommer Hochzeiten im Gartenhäuschen zu planen. "Im September oder Oktober ist die Vegetation dann auch wieder schön und bietet Hochzeiten einen guten Rahmen", sagt Kozinski. Wer im Sommer trotzdem unter freiem Himmel heiraten will, kann zum Beispiel auf die Uelfebad-Brücke ausweichen, auf der man für eine Gebühr von 25 Euro heiraten kann. "Außerdem bieten wir zum Heiraten das Heimat- und das Wülfingmuseum an", sagt Sandra Rausch. Sie weist auch darauf hin, dass für diese Wünsche etwas mehr Planungszeit benötigt wird. Die Abstimmung sei, wenn Paare nicht an der Burgstraße heiraten, etwas aufwendiger. 2016 gab es in Radevormwald 120 Eheschließungen - das waren 30 mehr als im Jahr zuvor. Der Trend geht zu individuellen Hochzeiten. "Radevormwald hat zwar kein Schloss und keinen Leuchtturm, aber viele romantische Plätze, an denen das Paar im Mittelpunkt steht", sagt Sandra Rausch.

FOTO: Wolfgang Scholl

