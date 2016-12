später lesen Radevormwald Vom Busbahnhof über "Knippings Ecke" bis Südstadtkreuzung FOTO: wos FOTO: wos Teilen

In den ersten Planungen für das "Projekt Weststadt" als Fortführung des Integrierten Handlungskonzeptes werden folgende Schwerpunktstellen vorgeschlagen - Busbahnhof Beim Busbahnhof können sich die Planer vorstellen, dass der heutige Bereich der Haltestellen an der Poststraße in Ergänzung zum Umfeld überbaut wird - mit großer Tiefgarage, Handels- und Dienstleistungsflächen und Wohnungen im oberen Gebäudebereich. Der Busbahnhof könnte an den heutigen Parkplatz Poststraße verlegt werden. Grünstreifen Der Bereich vom Bürgerhaus in Richtung Westen könnte entlang der B 229 in eine Grünzone verwandelt werden. Der Bereich wird heute praktisch nicht genutzt. Es ist die Fläche, auf der in Teilen früher bis Ende der 1970er Jahre der "Freizeitpark Killer" lag. Über kleine Stiche könnte bis zur Wohnbebauung die Grabenstraße angedient werden. "Knippings Ecke" Der Bereich an der Ecke Kaiserstraße/Telegrafenstraße (früher "Knippings Eck") soll ebenfalls neu überplant werden. Die Fläche zieht sich einige Meter bis ins Innere des Karrees. Wartburghaus Ebenfalls einbezogen werden soll die Fläche zwischen dem Parc de Châteaubriant und der Andreasstraße, auf der heute das Wartburghaus steht, für das die Evangelische Kirchengemeinde seit Jahren eine neue Nutzung sucht. Weitere Flächen ergeben sich zwischen der Kaiserstraße (ab Grabenstraße) und Bundesstraße 229 bis zur Südstadtkreuzung, also der Fläche, die heute von Grabmale Söhnchen genutzt wird.