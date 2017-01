später lesen Radevormwald Biesenbach über die Erwartungen für 2017 FOTO: Hertgen (Archiv) FOTO: Hertgen (Archiv) Teilen

Twittern







Politisch dürfte 2017 mit drei Landtagswahlen und der Bundestagswahl sowie der Präsidentenwahl in Frankreich ein höchst spannendes Jahr werden. Das nimmt der Radiosender WDR 5 zum Anlass, in einem Funkhausgespräch heute, Donnerstag, 20.05 bis 21 Uhr, zum Thema "Zwischen Angst und Hoffnung - Was bringt uns 2017?" zu diskutieren. Unter der Moderation von Stephan Karkowsky debattiert auch der für Rade zuständige Landtagsabgeordnete Peter Biesenbach (CDU) und stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion im Düsseldorfer Landtag mit Ulrich Kelber (SPD), parlamentarischer Staatssekretär im Bundesjustizministerium, der Ökonom Hans-Werner Sinn und die Schriftstellerin Tanja Dückers.