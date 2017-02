Radevormwald: Wartburghaus-Zukunft ist ungeklärt - jetzt soll der Kirchenkreis helfen

Ohne konkretes Ergebnis, aber mit verschiedenen Ideen und Varianten, hat sich das Presbyterium der Lutherischen Kirchengemeinde vergangene Woche aus einer weiteren Sitzung verabschiedet. Auch dabei ging es um die Zukunft des Gemeindehauses an der Telegrafenstraße. Über eine Weiternutzung des Wartburghauses berät und diskutiert das Leitungsgremium seit einiger Zeit. Von Wolfgang Scholl

Ein zuletzt favorisierter Verkauf von Teilen des Hauses (Mitteltrakt mit den beiden großen Sälen) an einen Sponsor des Ökumenischen Mittagstischs scheiterte wie vorher schon der Verkauf an und die Vermarktung durch einen Investor. Ursprüngliches Ziel war es, am Standort zu bleiben, entweder in einem Teil des Gebäudes oder in einem kleineren Gemeindehaus. "Auch das Angebot der Stadt zum Kauf konnten wir nicht annehmen, weil es uns zu wenig Geld gebracht hätte, um uns etwas Neues aufzubauen", sagte Pfarrerin Manuela Melzer, die derzeit das Presbyterium der Lutherischen Kirchengemeinde leitet. Leider habe es von der Stadt kein weiteres Entgegenkommen gegeben. In einem weiteren Schritt überlegt die Gemeinde jetzt, den großen Mittelteil mit den beiden Sälen, die dem Mittagstisch angeboten worden waren, ab Mai nach dem Auszug des Mittagtisches weiter für die Gemeinde zu nutzen und den von der Straße aus gesehen rechten Teil anderweitig zu vermarkten. "Wir könnten die Säle so aufteilen, dass sie zu Gruppenräumen umfunktioniert werden", sagte Melzer.

Versucht werden soll auch, die Jugendräume zu erhalten. Den Vorteil sieht die Pfarrerin auch darin, dass die Räume barrierefrei zu erreichen sind. Für die Heizungs- und Tankanlage, die erneuert werden muss, soll es eine Trennung der beiden Gemeindekomplexe geben.

Parallel ist die Gemeinde weiter auf der Suche nach einem Investor. Dabei könnte es in der Zukunft verschiedene Ansätze geben. Da sich die Gemeinde das komplette Haus auf Dauer finanziell nicht leisten kann, möchte sie den Kirchenkreis Lennep ansprechen, damit die Verwaltungsfachleute dort vielleicht Hilfe bei einer Vermarktung geben können. Zuvor hatte die Gemeinde mit Vertretern der Landeskirche gesprochen, die für das Haus vor einiger Zeit ein betriebswirtschaftliches Gutachten abgegeben hatte.

Gedanken macht sich das Presbyterium über bauplanungsrechtliche Möglichkeiten. Vor einigen Jahren hatte die Stadt den Bebaungsplan für Teile der Innenstadt geändert und für die Fläche des Wartburghauses Nutzungsbegrenzungen festgelegt. Gespräche mit Politik oder Verwaltung stehen deshalb ebenfalls an. Im neuen Handlungskonzept Weststadt, für das sich die Stadt bewirbt, ist das Areal jedenfalls als Entwicklungsfläche einbezogen.

Quelle: RP