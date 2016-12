später lesen Radevormwald Wegen Vogelgrippe muss Geflügel bis auf weiteres im Stall bleiben FOTO: wos FOTO: wos Teilen

Die Telefonkette ist gestartet. Wolfgang Zielke aus Kottmannshausen hat sie als Vorsitzender des Rassegeflügelvereins Radevormwald in Gang gesetzt. "Ich kann natürlich nur unsere Mitglieder erreichen", sagt er. Wegen des Vogelgrippefalles in Soest hat das Land am Dienstagnachmittag die Notbremse gezogen und angeordnet, dass in nächster Zeit alle Tiere im Stall bleiben müssen. Von Wolfgang Scholl