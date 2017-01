Radevormwald: Weitere zehn Plätze im Gira-Kindergarten

Das Unternehmen Gira Giersiepen bietet ab dem Sommer in seiner im Herbst 2014 eröffneten Kindertagesstätte 30 Plätze in zwei Gruppen an. Erstmals werden dann auch fünf größere Kinder im Alter von drei Jahren betreut werden. Von Wolfgang Scholl

Der neue Kita-Leiter Marco Wieser ist derzeit dabei, in den Räumen des Betriebskindergartens an der Dahlienstraße die Voraussetzungen für eine Erweiterung vorzubereiten. Das Haus ist beim Bau 2014 auf 30 Plätze ausgelegt worden, bisher lag der Schwerpunkt der Betreuung aber auf ein- bis zweijährigen Kindern. "Wir müssen ein paar Sachen anschaffen wie ein paar Stühle für größere Kinder", sagt Marco Wieser.

Der Fachkräftemangel und eine verbesserte Vereinbarung von Beruf und Familie haben Rades größten Arbeitgeber vor einigen Jahren auf den Plan gebracht, einen Betriebskindergarten zu gründen. Seit der Eröffnung vor mehr als zwei Jahren lag der Schwerpunkt auf der Betreuung kleinerer Kinder. Mit Erreichung des dritten Lebensjahres mussten sich die Eltern einen neuen Kita-Platz suchen.

"In der ersten Zeit wollen Mütter oder Väter gerne in der Nähe ihrer Kinder sein, mit dem dritten Lebensjahr suchen auswärtige Eltern dann gerne eine Kita an ihrem Wohnort, damit die Kinder später mit Freunden in die Grundschule wechseln können", sagt Lisa Kotthaus, die sich bei Gira im Personalbereich um die vom Unternehmen geförderte Vereinbarkeit von Familie und Beruf kümmert.

Ricarda Soyck-Lockner, die Leiterin des Gira-Personalmanagements, ergänzt, dass besonders Mütter kleinerer Kinder konzentrierter arbeiten können, wenn die Kinder in der Nähe sind und sie bei einem Problem schnell einmal in der Kita nachschauen können. Es sei selbstverständlich, dass die Mütter manchmal ihren Arbeitsplatz auch kurzfristig verlassen. Mit zunehmendem Alter wüssten die Mütter ihre Kinder auch an anderer Stelle gut aufgehoben.

Da die Kindergartensituation in der Stadt derzeit für Eltern noch schlecht ist, weil mindestens 70 Plätze fehlen, hat Gira beschlossen, weitere Plätze anzubieten und die Betreuung flexibler zu gestalten. "Wir haben in Zukunft eine Gruppe für Ein- und Zweijährige mit zehn Plätzen und eine altersgemischte Gruppe für zwei- bis sechsjährige Kinder mit 20 Plätzen", sagt Ricarda Soyck-Lockner. Fünf Kinder im Alter von drei Jahren erhalten jetzt die Möglichkeit, auch nach dem Sommer in ihrer gewohnten Umgebung bleiben zu können. Die Zahl ist auf fünf pro Jahrgang begrenzt, damit die Altersdurchmischung dauerhaft pädagogisch sinnvoll bleibt und auch den gesetzlichen Regeln entspricht. Welche Eltern und Kinder diese Plätze erhalten, das wird in einem Lenkungsausschuss entschieden. Gira hat inzwischen die rechtlichen Voraussetzungen in Kooperation mit Brigitte Gajdzinski vom Amt für Schule, Kultur und Sport erfüllt, formal müssen noch der Jugendhilfeausschuss und der Stadtrat der Erweiterung zustimmen. Das Unternehmen sieht sich nach der Erweiterung gut aufgestellt. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die meisten Mütter ein Jahr zu Hause bleiben wollen, damit sie den Abstand zum Arbeitsplatz nicht verlieren", sagen die Personalmanagerin und Familienbeauftragte. Den Müttern biete diese Verknüpfung eine gute Berufsperspektive.

Festgestellt hat das Unternehmen zudem, dass vermehrt auch Männer Teile ihrer Familienzeit in Anspruch nehmen, zum Beispiel die beiden Partnermonate. Manchmal teilen sich auch bei Gira Mutter und Vater die Elternzeit auf.

Quelle: RP