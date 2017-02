Radevormwald: Wenn Schüler nicht rechnen können

Das Lehrerkollegium des Theodor-Heuss-Gymnasiums informierte sich am Pädagogischen Tag über Förderungsmethoden von Schülern mit Lese- und Rechtschreibschwäche oder Rechenschwäche. Von Flora Treiber

Lehrer müssen nicht nur Wissen vermitteln, sondern sich auch um soziale und persönliche Konflikte ihrer Schüler kümmern, deren Schwächen erkennen, diagnostizieren und versuchen, durch gezielte Förderung zu minimieren. Teile dieses komplexen Berufes wurden gestern am Theodor-Heuss-Gymnasium bei einem Fortbildungstag beleuchtet.

Die Lehrer drückten die Schulbank, um sich fortzubilden und neue Erkenntnisse über Lese- und Rechtschreibschwäche sowie Rechenschwäche und Dyskalkulie zu erlangen. Die Auswahl dieses Schwerpunktes, der sich auf die Lernschwächen der Schüler konzentriert, ist aus den Erfahrungen der letzten Jahre entstanden. "Wir haben beobachtet, dass es jedes Jahr mehr Schüler mit Lese- und Rechtschreibschwäche oder großen Problemen im mathematischen Bereich gibt", sagt der Schulleiter Matthias Fischbach. Er und sein Kollegium versuchen, auf diese Defizite zu reagieren und ihren Schülern inner- und außerschulische Förderungen anzubieten. Dazu ist eine Diagnostik nötig. "Lehrer bemerken schnell, ob ein Schüler deutlich mehr Fehler macht als andere Kinder in seinem Alter ", sagt Michael Praß vom Institut für Legasthenie- und Lerntherapie. Er stellte den Lehrern in seinem Workshop Methoden vor, wie diese Schwächen erkannt und abgebaut werden können. Großes Problem: Für Förderungsmaßnahmen außerhalb des normalen Stundenplans gibt es kein Geld. "Wir müssen auf das Verantwortungsbewusstsein der Lehrer ihren Schülern gegenüber setzen. Diese Förderungen, die Lehrer in Zusatzstunden leisten, werden meistens nicht bezahlt", sagt Praß.

Wie können die steigenden Defizite der Schüler reduziert werden, ohne die Lehrer zu sehr zu belasten? Matthias Fischbach-Städing hat in der fünften Jahrgangsstufe deswegen versucht, einen Mittelweg zu finden. "Unsere Fünftklässler werden mit einer zusätzlichen Rechtschreibstunde gefördert", sagt er. Aus der Perspektive von Michael Praß reicht das nicht aus. "Eine Stunde in der Woche wird den Schwächen der Schüler nicht gerecht." Dass die Zahl der Schüler mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche gestiegen ist, kann er nicht bestätigen. "Der geschätzte Wert liegt momentan zwischen fünf und zehn Prozent aller Schüler", sagt Praß.

Auf dem Theodor-Heuss-Gymnasium gibt es in den Jahrgangsstufen fünf bis sieben momentan sieben Schüler mit einer diagnostizierten Schwäche. Wenn diese zusätzlich von einem Arzt oder Psychologen attestiert wurde, bewerten die Lehrer den betroffenen Schüler mit einem Nachteilsausgleich. "Bei einem Nachteilsausgleich gibt es für Aufgaben oder Klassenarbeiten zum Beispiel mehr Zeit oder die Rechtschreibung fließt nicht mit in die Note ein." Die weiterführenden Schulen kämpfen häufig damit, die Lernrückstände der ersten vier Schuljahre aufzuarbeiten. Wesentliche Gründe für die höhere Dichte an förderungsbedürftigen Schülern Gymnasien sind nach Erfahrungen des Lehrpersonals Faktoren wie Inklusion, Migration und der Schulentscheid der Eltern. "Wir haben viele Schüler, die keine Empfehlung für ein Gymnasium haben. Manchmal geht das gut, und manchmal sind die Unterschiede zu den Mitschülern zu groß", sagt Fischbach-Städing. Er rät Eltern, die Schulempfehlungen der Grundschullehrer zu berücksichtigen und Kinder nicht zu überfordern.

Quelle: RP