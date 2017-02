Radevormwald: Wer leuchtet, ist sicherer

In der dunklen Jahreszeit kleiden sich die meisten Menschen ebenfalls dunkel - und sind daher im Straßenverkehr stark gefährdet. Die Kreispolizeibehörde rät daher zu retroreflektierenden Klackbändern. Diese sind jetzt kostenfrei zu haben. Von Maren Panitz

Jolie Quaschni war am Montagabend gerne das "Polizeimodel". Die Neunjährige stellte sich bei Dunkelheit mit ihrem retroreflektierenden Brustdreieck abwechselnd ins Dunkle und in das helle Scheinwerferlicht eines Autos. "So kann man am besten erkennen, wie stark die Leuchtkraft dieser retroreflektierenden Warnmaterialien ist", erläuterte der Leiter der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde, Joachim Höller. Zusammen mit seinen Kollegen Michael Tietze, Erich Klick und Uwe Petsching stellte er die neuen kostenfreien Retroreflektions-Klackbänder vor.

Seit zwei Wochen verfügt die oberbergische Polizei über 5000 dieser Klackbänder für Arme und Beine mit dem Werbeaufdruck "Sichtbar sein - sicher sein". Die leuchtenden Bänder werden nun in Radevormwald kostenfrei in der Dienststelle der Bezirksbeamten in der Kaiserstraße 92 (Tel. 02195 91523) ausgegeben. "Solange der Vorrat reicht", betonte Polizeioberkommissar Erich Klick.

Dunkle Kleidung gefährde Fußgänger in der Winterzeit besonders, weil sie von den Fahrzeugen auf der Straße viel zu spät gesehen würden, erklärte Klick. Generell seien Fußgänger in "normaler" Winterkleidung im Lichtkegel eines heranfahrenden Autos lediglich 30 Meter zu sehen. "Diese Strecke reicht bei einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern gar nicht aus, um rechtzeitig zu bremsen", betonte der Polizist.

Das retroreflektierende gelb-grüne Warndreieck, mit der die neujährige Jolie in der Dunkelheit aufleuchtete, würde einen Menschen im Straßenverkehr hingegen auf einer Strecke von 160 Metern erkennbar werden lassen. "Damit hat ein Autofahrer immer genug Reaktionszeit, um einen schlimmen Unfall zu vermeiden", erläuterte Polizeihauptkommissar Joachim Höller. "Deshalb trage ich auf dem Schulweg immer mein leuchtendes Band, damit die Autos mich auch wirklich sehen können", machte die Grundschülerin deutlich.

Die Präsentation der neuen Klackbänder galt auch einem weiteren wichtigen Anliegen. "Wir möchten generell auf ein umsichtiges und berechenbares Verhalten im Straßenverkehr aufmerksam machen", sagte Polizeihauptkommissar Uwe Petsching. Dazu gehöre das korrekte Überqueren von Fußgängerampeln genauso wie die Nutzung von Fußgängerinseln und anderen Überquerungshilfen. "Dieser Appell geht vor allem auch an die jugendliche 'Kopfrunter'-Generation", meinte Höller mit Verweis auf Fußgänger, die auf ihr Smartphone starren anstatt auf den Verkehr. Die Augen gehörten immer auf Straße und Straßenverkehr, aber niemals nur aufs Handy.

