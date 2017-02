Bever-Talsperre: Wie die Feuerwehr einen hilflosen Vogel vom Eis rettete

Mit zwölf Einsatzkräften ist die Feuerwehr Radevormwald Anfang Februar zu einer Eisrettung ausgerückt. In Not geraten war kein Mensch, sondern ein Haubentaucher. Wir erzählen die ganze Geschichte. Von Laura Ihme, Radevormwald

Irgendwie ist es ziemlich blöd gelaufen für den kleinen Haubentaucher an diesem ersten, kalten Februarwochenende vor zwei Wochen: Eigentlich hatte er auf dem Stooter Arm, einem Nebenarm der Bever-Talsperre, nur kurz landen wollen, um später weiterzufliegen. Was der Wasservogel nicht wusste: Das Gewässer war zugefroren; von der harten Oberfläche konnte er nicht wieder starten – und saß fest. Um ihn zu retten, brauchte es schließlich äußerst aufmerksame Spaziergänger, zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr Rade und eine spektakuläre Rettungsaktion.

Tier war 90 Meter vom Ufer entfernt

"Meine Freundin und ich waren mit ein paar weiteren Freunden spazieren, als wir den Vogel mitten auf der Eisfläche gesehen haben. Er hat laute Geräusche gemacht und meine Freundin erinnerte sich, dass sie ihn schon am Tag zuvor dort gesehen hat", sagt Bruno Mirabito. Es schien, als sei das Tier verletzt. Sogleich griff der Wuppertaler deshalb zum Handy und rief die Feuerwehr. Die rückte auch sogleich aus Radevormwald an in Person von Heiko Balve, Einsatzleiter am Mittag des fünften Februars. "Ich habe mir die Situation dann angeschaut und gesehen, dass das Tier ziemlich ungünstig genau in der Mitte des Gewässers – auf beiden Seiten 90 Meter vom Ufer entfernt – sitzt", sagt Balve. Verstärkung musste her.

FOTO: Shutterstock.com/ Bildagentur Zoonar GmbH

FOTO: Shutterstock.com/ Bildagentur Zoonar GmbH

Die kam dann mit Schlauchboot und schwerem Gerät, vorbereitet auf eine Eisrettung. "So wie wir bei dem Vogel verfahren haben, würden wir auch bei einem auf einem vereisten Gewässer in Not geratenen Menschen agieren", erklärt Balve. Seine Kollegen Dana Humpert und Tobias Bamberg übernahmen dabei den wichtigsten Teil der Rettung und schoben sich im Schlauchboot vorsichtig über die Eisfläche in Richtung Tier. "Es hatte bereits zu tauen angefangen, der Rand des Wasserarmes war schon nicht mehr gefroren. Aber um in die Mitte zu kommen, mussten die beiden das Boot über das Eis schieben."

Das erforderte allerdings auch ein wenig Kreativität: Die Paddel konnten Humpert und Bamberg nicht nutzen, also schoben sie das Boot mit Hilfe eines Eingreifhakens über die Fläche. "Den Haken benutzen wir normalerweise bei Bränden, um Bauteile zur Seite zu räumen", sagt Balve. Schließlich schafften sie es, den Vogel zu retten – und fanden auch heraus, dass es sich um einen Haubentaucher handelt.

FOTO: Bruno Mirabito

FOTO: Bruno Mirabito

Vogel war nicht verletzt

"Wir haben einen Tierarzt gerufen, der uns darüber aufgeklärt hat, warum der Vogel festsaß: Er ist als Wasservogel nicht in der Lage, auf festem Untergrund zu starten." Verletzt war er aber nicht und konnte somit nach einer Nacht bei dem auf Wildtiere spezialisierten Arzt in die Freiheit entlassen werden. Insgesamt waren Balve und seine Kollegen für dieses Ergebnis dreieinhalb Stunden im Einsatz. Hohe Kosten sind bei dieser doch recht aufwendigen Rettungsaktion glücklicherweise nicht entstanden: "Es war ja Sonntag, das heißt, es müssen keine Lohnausfallkosten an Arbeitgeber gezahlt werden", sagt Heiko Balve.

In den Akten der Feuerwehr wird der Fall nun unter der Rubrik "Tiere in Notlage" geführt. "Davon haben wir meist vier bis fünf Einsätze pro Jahr", sagt Balve. Meist handelt es sich dabei um so Fälle wie die Katze im Baum. "So einen Einsatz hatten wir im vergangenen Jahr tatsächlich einmal: Da kam eine Katze nicht mehr von einem Zaun herunter." Die Eisrettung eines Vogels ist aber auch für die Feuerwehr ein ungewöhnlicher Einsatz. Umso glücklicher waren die Wehrleute auch, dass sie den Haubentaucher bergen konnten. Voll des Lobes, vor allem für Dana Humpert, ist auch Spaziergänger Bruno Mirabito: "Sie hat das ganz toll und unter großer Anstrengung gemacht – das gab sicher ordentlich Muskelkater.