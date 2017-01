Radevormwald: Wildschweine richten große Schäden an

Die Population der Wildschweine ist seit dem Ausbruch der Schweinepest vor Jahren wieder stark angestiegen. Das bereitet zahlreichen Ärger, weil die Tiere Schäden auf den Feldern anrichten und zudem noch sehr schlau sind. Von Wolfgang Scholl

Unbeliebte "Ein- und Auspendler" bereiten den Landwirten und Jägern, manchmal aber auch Autofahrern in einigen Rader Außenortschaften große Sorgen. Gemeint sind Wildschweine, die tagsüber in den großen Waldgebieten zum Beispiel an der Ennepe-Talsperre geschützt leben und sich ausruhen, und die nachts bis Radevormwald wandern, sich dort in den Wäldern und auf den Feldern ernähren und vor dem Morgengrauen wieder verschwinden.

"Wildschweine sind nachtaktive Tiere, die bis zu 15, 20 Kilometer pro Nacht durch die bergische Region wandern können", sagt Volker Grossmann, Hegeringleiter in Radevormwald. Besonders im Remlingrader Bereich und auch im Bereich Wellringrade bis zum Flugplatz Leye hatte es im vergangenen Jahr große Schäden gegeben. Für die Schäden an den landwirtschaftlichen Flächen haftet der einzelne Jäger, erklärt er. Die Jagdgenossenschaft gibt die Kosten an den Einzelnen weiter. Pro Jagdrevier seien auch schon mal 2000 bis 3000 Euro zusammengekommen, berichtet Grossmann. In der westfälischen Nachbarstadt musste ein Jäger wegen der großen Schäden und den auf ihn zukommenden Kosten sogar Privatinsolvenz anmelden.

Ein Grund für die große Zahl an Schäden ist die wachsende Wildschwein-Population. Zur Zeit der Schweinepest um 2009/2010 war die Zahl der Wildschweine zurückgegangen. Damals durften, um ein weiteres Ausbreiten der Seuche zu verhindern, Köder ausgelegt werden. Geschossene Tiere mussten in Containern abgegeben werden. Die Tiere durften erst wieder abgeholt werden, wenn die Tiere von den Tierärzten als schweinepestfrei deklariert worden waren. Einige Zeit später galt die Pest als besiegt. Derzeit geht die Sorge um, dass aus Osteuropa eine neue Welle eingeschleppt werden könnte. Dies würde wieder zu den besonderen Vorsichtsmaßnahmen führen.

Die Bestände haben sich in den vergangenen Jahren aber nicht nur wieder erholt, sie haben sogar stark zugenommen, trotz etwa 2000 geschossener Tiere pro Jahr in Oberberg. Im Prinzip müssten mehr Schweine geschossen werden, um die Zahlen gleich zu halten.

Eine weitere Ursache der Probleme ist die zunehmende Zahl der Maisfelder. Sie dienen als Futterplatz und Aufenthaltsort. Die Wildschweine, besonders die Bachen mit ihren Jungtieren, finden dort während der Sommermonate ihren Unterschlupf. "Die Tiere sind so schlau, dass sie nur im Dunkeln ihre Deckung verlassen. Die älteren Tiere geben solche Verhaltensweisen sofort an Jüngere weiter", sagt Grossmann. Es sei deshalb schon fast eine Beleidigung der Tiere, wenn man sie als "dumme Schweine" bezeichnen würde. Setze man Hunde zur Jagd ein, liefen die Schweine oft so lange im Kreis, bis die Hunde aufgeben.

Gejagt werden können die Wildschweinrotten meistens nur bei Vollmond oder bei Schneelagen. "In vielen Fällen können wir die Tiere nur zu diesen Zeiten genau sehen und schießen", sagt der Hegeringleiter. Nachtsichtgeräte und andere künstliche Lichtquellen sind zur Jagd in Deutschland verboten, erklärt Volker Grossmann. "Ein Jäger kann aber nur das schießen, was er sauber ansprechen, erkennen kann", ergänzt er.

Die Jäger wenden deshalb in den vergangenen Jahren zunehmend das System der Drückejagden an, an denen sich mehrere Teilnehmer beteiligen. Zuletzt hatte es wieder eine solche Jagd in der vergangenen Woche im Bereich von Remlingrade gegeben.

Quelle: RP