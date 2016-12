Radevormwald: Würdiger Abschluss des Stadtjubiläums

Mehrere Hundert Rader feierten am Freitagabend das Finale von "700 Jahre Radevormwald". Auf dem Marktplatz gab es bei schönem Winterwetter ein Fest für die Bürger mit Rader Musikern, dem Stadtfilm, Fotos, Glühwein und Bratwurst. Von Flora Treiber

Mit bewegenden Worten, überraschenden Musikeinlagen und lebendigen Bildern ging gestern Abend das Jubiläumsjahr "700 Jahre Radevormwald" zu Ende. Am späten Nachmittag versammelten sich viele auf dem Marktplatz, um sich gemeinsam an die vergangenen zwölf Monate zu erinnern, die voll von Feiern, Konzerten und kulturellen Veranstaltungen waren.

Die Verwaltung, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) und die Werbegemeinschaft hatten zur Abschlussfeier eingeladen, die Bürgermeister Johannes Mans nach der Begrüßung von Moderator Jürgen Fischer eröffnete. Er hat das Jahr, wie viele, als positiv für die Stadt empfunden. "Es war ein beeindruckendes Jahr, ich hoffe, dass wir einige Highlights mit ins neue Jahr nehmen können", sagte Mans.

FOTO: Moll Jürgen

FOTO: Moll Jürgen

Jörn Ferner war für die Stadt Ansprechpartner zum Stadtjubiläum und freute sich gestern über das gute Wetter. Kein Wunder, denn das momentane Wetterhoch "Yörn" überraschte seinen Beinahe-Namensvetter und die anderen Rader mit klarer Luft. "Wir haben gebangt. Jetzt bin ich froh, dass unsere Ideen auf dem Marktplatz unter freiem Himmel stattfinden können", sagte Ferner.

Die wichtigsten Ereignisse des Jubiläumsjahres hielt ein 15-minütiger Kurzfilm fest, der in erster Linie an das sonnige Stadtfest im Mai erinnert, an dem sich viele Vereine und Organisationen beteiligten. Die Premierenvorstellung auf dem Marktplatz verfolgten viele und ließen sich kurz vor dem Jahreswechsel noch einmal in die heißen Sommertage entführen.

Für die musikalische Überraschung des Abends sorgten die Mitglieder von 15 Rader Vereinen und Chören, die einen Flashmob rund um das "Bergische Heimatlied" mit seinen vier Strophen vorbereitet hatten. Nachdem Ralf Feldhoff das Lied mit seiner tiefen Bass-Stimme angestimmt hatte, zogen die Chöre und später viele Besucher mit.

Für Moderator Jürgen Fischer, der auch Vorsitzender des Stadtkulturverbandes ist, hat das Bergische Heimatlied 2016 eine neue Bedeutung gewonnen. "Ganz Rade verbindet jetzt etwas mit diesem Lied. Es wird uns immer an das tolle Jubiläumsjahr erinnern", sagte er. Der gelungene Flashmob wurde von der Big Band der Radevormwalder Musikschule abgelöst, die die Stadtmitte bis zu der zweiten Vorstellung des Stadtfest-Films unterhielt.

Nach der Weihnachtsverlosung erhellte zum endgültigen Finale ein Leuchtfeuer zu "700 Jahre Radevormwald" den Marktplatz. Auf den Stufen zur Kirche am Markt erstrahlte der Schriftzug in Erinnerung an "700 Jahre Radevormwald". "Wir haben uns für diese Abschiedssymbolik entschieden, weil sie hoffnungsvoll ist, aber mit dem Abbrennen auch einen klaren Abschluss des Jubiläumsjahres zeigt", sagte Ferner. Er und Heike Ueberall (WFG) waren auch gestern für einen reibungslosen Ablauf zuständig.

Unterdessen verkaufte Alexander Weyrich reichlich Würstchen, auch Glühwein und das eine oder andere Bier gab es zum offiziellen Abschluss des Jubiläumsjahres.

Quelle: RP