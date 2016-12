Radevormwald: Wupperorte behalten eigenen Pfarrer

Die Presbyterien der evangelischen Kirchengemeinden aus Remlingrade und Dahlerau haben einen "Fahrplan" bis zum Herbst 2018 entwickelt. Dann scheidet Pfarrerin Maria Kluge aus dem Dienst der pfarramtlichen Verbindung aus. Von Wolfgang Scholl

Die Zukunft über den Herbst 2018 hinaus haben die beiden Presbyterien der evangelischen Kirchengemeinden an der Wupper schon fest im Blick. "Wir müssen uns schon jetzt Gedanken machen", sagen Dorit Lauterbach aus Dahlerau und Torsten Kleinschmidt aus Remlingrade. Beide sind zuversichtlich, dass es mit der vor einiger Zeit ins Leben gerufenen pfarramtlichen Verbindung weitergeht. Die Remlingrader Gemeinde, die älteste evangelische der Stadt, hat etwa 500 Gemeindeglieder, die in Dahlerau etwa 1100. "Wir haben mit dem Kirchenkreis Lennep gesprochen", sagt Kleinschmidt. Von dort wird eine solche Verbindung befürwortet und auch gefördert.

Vermeiden wollen beide Kirchenleitungen, dass ihnen von oben eine Variante aufgedrückt wird. Schon vor vielen Jahren war ins Spiel gebracht worden, dass mit dem Ausscheiden von Pfarrer Erhard Falkenhagen zum Frühjahr 2014 ein Anschluss der Dahlerauer Kirchengemeinde an die große Lutherische Kirchengemeinde in der Stadt erfolgen könne. Durch die pfarramtliche Verbindung konnten beide Gemeinden ihre Selbstständigkeit erhalten.

Beide Presbyterien stehen hinter dieser Verbindung. Sie sehen darin eine richtige Komponente, wie man die beiden Gemeinden mittelfristig näher zusammenführen könnte. Das war ein Ergebnis eines gemeinsamen Wochenendes, bei dem auch über die Bewerbungsmodalitäten gesprochen worden ist. "Wir suchen eine Person, die vorurteilsfrei an das Thema herangeht und auch noch neue Ideen für beide Gemeinden mit einbringt", sagen Lauterbach und Kleinschmidt. Die Presbyterin aus Dahlerau ergänzt: "Ich habe die Hoffnung, dass wir jemanden finden", sagt sie, wohl in der Vermutung, dass das nicht einfach werden könnte. Für die Aufgabe spricht, dass die Stelle eine Vollzeitstelle ist und nicht wie zum Beispiel bei den Reformierten eine gekürzte Pfarrstelle. Die Presbyterien wollen mit dem neuen Pfarrer oder der neuen Pfarrerin weiter zusammenwachsen und vielleicht auch Möglichkeiten entwickeln, wie beide Gemeinden noch enger zusammenarbeiten und zusammenwachsen können. Schon jetzt gibt es wechselweise Gottesdienste in Dahlerau und Remlingrade und auch einen gemeinsamen Konfirmationsunterricht. "Wir erhoffen uns von dem Nachfolger von Maria Kluge Impulse auf verschiedenen Ebenen", sagt Dorit Lauterbach. Klar sei auch, dass die beiden Gemeinden ihre Immobilien nicht ohne Weiteres aufgeben könnten. "Beide Kirchen sind denkmalgeschützt", sagt Dorit Lauterbach, beide hätten auch eine lange Tradition.

Die Remlingrader Dorfkirche ist die älteste und wird gerne auch als die Hochzeitskirche bezeichnet. Die Die Dahlerauer Kirche ist von zahlreichen Stellen der Wupperorte auf der Keilbeck zu sehen. Die Dahlerauer haben in den vergangenen beiden Jahren Feuchtigkeit im Mauerwerk beseitigt. "Nur die Westseite fehlt noch", sagt Dorit Lauterbach. Deren Reparatur folge im Frühjahr. Aus Kostengründen wird die Kirche bis auf die Weihnachtsfeiertage zwischen Oktober und März nicht geheizt. Gottesdienste finden dann im evangelischen Gemeindehaus nebenan statt.

Zusammenarbeiten könne man vielleicht auch bei den Gemeindeämtern, meint Dorit Lauterbach. Das am Siedlungsweg zum Beispiel sei das zentral gelegende Haus, das im Gegensatz zum Pastoratshof auch für viele Remlingrader gut zu erreichen sei.

Unterschiede sieht sie im Zusammengehörigkeitsgefühl. "Die Remlingrader halten mehr zusammen und fühlen sich zu ihrer Gemeinde zugehörig. Uns verlassen viele Ältere in Richtung Stadt, die meisten der neu hinzugezogenen Dahlerauer fühlen sich unserer Gemeinde leider nicht mehr persönlich verbunden, allenfalls noch auf dem Papier", sagt Dorit Lauterbach, die seit Jahren mit ihrem Team wie durch das "Café Klatsch" versucht, das Gemeindeleben möglichst attraktiv zu halten.

