Radevormwald: Zahl der Arbeitslosen in Rade im Dezember gestiegen

Die Zahl der arbeitslosen Radevormwalder steigt weiter. Waren Ende November noch 810 Bürger in Wipperfürth arbeitslos gemeldet, waren es zum 31. Dezember 820. Vor einem Jahr waren noch 792 Rader ohne Job, berichtete die Arbeitsagentur. Die Quote stieg im vergangenen Jahr damit von 6,5 auf 6,9 Prozent. Im Gesamtbezirk Bergisch Gladbach liegt die Quote gleichbleibend bei 6,3 Prozent.