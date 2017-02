Radevormwald: Zehn Jahre bergischer Hochschulstandort

Die Rheinische Fachhochschule Köln eröffnete im Jahr 2007 ihre Außenstelle in den Räumen des bergischen Berufskollegs. Zurzeit studieren dort 70 Fachhochschüler. Gestern bekam der siebte Jahrgang während einer Feierstunde seine Abschlusszeugnisse überreicht. Von Stephan Singer

Die Studierenden, die ihr Abschlusszeugnisse in Händen halten, haben den Studiengang "Bachelor of Arts, Business Administration" absolviert und sieben Semester erfolgreich hinter sich gebracht. Gemeinsam mit den Geschäftsführern der Rheinischen Fachhochschule Köln gGmbH (RFH) hatte sich Wermelskirchens Bürgermeister Rainer Bleek zu der Feierstunde für den nunmehr siebten Jahrgang angesagt, der an der Außenstelle der Fachhochschule im Bergischen Berufskolleg in Wermelskirchen studierte. Der hiesige Standort der RFH wurde 2007 eröffnet und geht nun in das zehnte Jahr seines Bestehens.

In den Augen von Rainer Bleek bildet die Hochschul-Außenstelle in Wermelskirchen das "Sahnehäubchen auf dem breiten Bildungsangebot in unserer Stadt". Besucht werden die Vorlesungen von Studierenden aus verschiedenen bergischen Städten - auch aus Hückeswagen. Nicht ohne Stolz rückt der Bürgermeister die Bedeutung des Standorts in den Fokus: "Für eine Mittelstadt wie Wermelskirchen ist es schon außergewöhnlich, einen solchen akademischen Abschluss anbieten zu können. Normalerweise muss man dafür eine sehr große Stadt sein oder aber über eine jahrhundertelange Hochschultradition verfügen." Beides habe Wermelskirchen nicht, "und trotzdem haben wir Hochschulabsolventen". Das Studienangebot sei qualitativ hochwertig und gut nachgefragt.

In den Räumen des Bergischen Berufskollegs an der Kattwinkelstraße bietet die RFH zwei staatlich und international anerkannte Studienabschlüsse an: "Business Administration" mit "Bachelor of Arts" (sieben Semester Studiendauer) oder mit "Master of Arts" (fünf Semester). Die Studiengänge sind berufsbegleitend ausgelegt - Vorlesezeiten sind an ein bis zwei Abenden in der Woche sowie samstags. Zurzeit studieren in Wermelskirchen 70 Fachhochschüler in den unterschiedlichen Semestern.

Die RFH in Köln ist aus der 1958 gegründeten Rheinischen Ingenieurschule hervorgegangen und seit 1971 staatlich anerkannte Fachhochschule in privater, gemeinnütziger Trägerschaft. Der Leiter des Studienortes, Diplom-Kaufmann Ulf Diefenbach, betont: "Die RFH orientiert sich an den Bedürfnissen der Praxis und den Anforderungen der Wissenschaft!" Die Anmeldefrist für die Studiengänge endet jährlich am 15. Juli, das Studium beginnt dann jeweils zum Wintersemester im September.

Quelle: RP