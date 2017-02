Heiligenhaus: 15.000 Jecken feiern Karnevalsumzug

Der Erfolg der Zugpremiere aus dem vergangenen Jahr konnte wiederholt werden: Rund 40 Gruppen zogen am Nelkensamstag über die Hauptstraße, friedlich bejubelt wurden sie von 15.000 Zuschauern.

Sie haben es wieder geschafft: Die Heljens-Jecken haben am Nelkensamstag wieder einen fulminanten Zug auf die Beine gestellt - und der wurde von 15.000 Zuschauern, so Schätzungen von Polizei und Ordnungsamt, lautstark bejubelt. Mit dieser Zahl übertreffen sie sogar noch die ohnehin schon überraschend Zuschauer-starken Premiere im vergangenen Jahr, bei der über 10.000 Menschen die Bürgersteige der Hauptstraße säumten.

Auch der zweite Karnevalsumzug "der Neuzeit" ist mit gut 40 Gruppen, darunter zahlreichen Wagen und Spielmannszügen stark gewachsen. Die Heljens-Jecken fuhren dabei nicht nur mit einem verdient strahlenden Lachen über die Hauptstraße, sie taten das auch in einem liebevoll verzierten Piratenschiff, das symbolisch für die hohe Kreativität aller Beteiligten des Zuges steht. Denn kreative Details waren einfach überall zu finden, auf dem Zug oder auch bei den Zuschauern.

Zu dem Zug gehörten auch Gäste, wie das Velberter Prinzenpaar, Christian II. und Natalie I., sowie das Kinderprinzenpaar Marcel I. und Marilena I., auch sie hatten sichtlich Spaß. Während Heiligenhaus (noch) kein eigenes Prinzenpaar hat, übernehmen sie die Ehre. Und schon beim Rathaussturm hatte Prinzessin Natalie I. frohlockt: "Wir feiern bei euch genau so gerne, wie bei uns in Velbert."

Nachdem die Heiligenhauser über 30 Jahre auf einen großen Karnevals-Umzug durch die Innenstadt hatten warten müssen, zeigte sich am Samstag, wie sehr sich Heiligenhauser Jecken dieses grandiose Finale der Karnevals-Session herbei gesehnt haben. Der Erfolg der Premiere stellte das Team der ehrenamtlichen Planer vor noch größere Herausforderungen. "Aufgrund der Besucherzahl wurde unser Zug für 2017 als Großveranstaltung eingestuft, was noch höheren Aufwand und Kosten mit sich bringt", erklärten die Organisatoren im Vorfeld.

Dazu kämen zahlreiche Termine, zum Beispiel mit der Stadt. Von der gab es in diesem Jahr auch finanzielle Unterstützung. Der Rat hatte 5000 Euro zur Traditionspflege bewilligt.

Mehrere Versorgungsstationen am Rande sorgten dafür, dass niemand auf dem Trockenen blieb. Die Heiligenhauser wissen das zu schätzen, sicherlich stellvertretend für viele von ihnen erklärte eine Besucherin am Rande des Zuges: "Wir können dieses Engagement gar nicht genug loben, da steckt so viel Arbeit hinter. Ich bin richtig stolz, dass wir so tolle Menschen in unserer Stadt haben, die das auf die Beine stellen."

Quelle: RP