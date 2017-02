Besorgte Angehöriger einer 80-jährigen Rentnerin konnten die alte Frau am Montag telefonisch nicht erreichen. Das beunruhigte sie so sehr, dass sie die Wülfrather Polizei alarmierten.

Die Beamten fuhren am Abend gegen 21.10 Uhr zur Wohnung der Wülfratherin in einem Mehrfamilienhaus an der Danziger Straße. In der Wohnung wurde die 80-jährige Frau tot aufgefunden. Die Auffindesituation und andere Spuren sprachen für einen unnatürlichen Tod der Rentnerin. Aus dem Grund sprachen die Polizisten mit dem Sohn. Der dort ebenfalls wohnende Mann wurde in der Wohnung angetroffen.

Der 46-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Der als psychisch erkrankt geltende Beschuldigte ist nach Ermittlungen dringend verdächtig, den Tod der eigenen Mutter verursacht zu haben. Aus dem Grund leitete die Staatsanwaltschaft Wuppertal ein Strafverfahren wegen eines Tötungsdeliktes ein. Der zuständige Staatsanwalt aus Wuppertal, Torsten Michael Meyer, sagte gestern der Rheinischen Post, dass der Sohn der toten Frau jetzt psychiatrisch begutachtet wird. Danach könne man die Situation besser beurteilen.

(rei)