Ratingen: AfD- Nachwuchs will sich nun in Ratingen versammeln

AfD- Nachwuchs will sich nun in Ratingen versammeln

Nachdem die Nachwuchsorganisation der AfD ihre geplante Veranstaltung nicht in Heiligenhaus abhalten kann, hat sie sich nun als Veranstaltungsort Ratingen ausgesucht. Das gab der Bezirksverband Düsseldorf der Nachwuchsorganisation gestern auf seiner Facebook-Seite bekannt.

Wie berichtet, stand der Ratskeller in Heiligenhaus, der zunächst als Veranstaltungsort vorgesehen war, nicht mehr zur Verfügung. Nun hat sich die Junge Alternative für Ratingen entschieden. Wo genau die Versammlung stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Wie schon zuvor will die Junge Alternative erst 24 Stunden vor der Veranstaltung - also heute Abend - die Räumlichkeit bekanntgeben. Aber auch nur denjenigen, die sich über einen Link angemeldet haben.

Die Organisation "Mettmann gegen Rechts" hatte bereits am Freitag angekündigt, ihre geplante Protestaktion aufrecht zu erhalten, sollte der AfD-Nachwuchs in eine andere Stadt des Kreises Mettmann ausweichen.

Zu der AfD-Versammlung ist auch Marcus Pretzell, der Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl eingeladen.

