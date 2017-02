Ratingen: Alexander Seidl präsentiert seine Songs

"Made in Germany" ist heute Abend das Motto der WDR 2-Sendung für junge Texter und Musiker. Von Wolfgang Schneider

Knapp fünf Jahre ist es her, da schrieb diese Zeitung von einem jungen Musiker, der mit seinen "Kulleraugen für den Niedlichkeitsfaktor" sorgte. 13 Jahre alt war Alexander Seidl damals, nur eine Handbreit größer als die Gitarre, mit der damals die Zuhörer bei Volkan Eriks Dönerwetter begeisterte. Mittlerweile hat Seidl fast 30 Songs selbst komponiert, eine Menge Auftritte absolviert - und ist heute Abend bei WDR 2 zu hören.

"Dafür brauche ich die Hilfe der Ratinger und hoffe, dass viele für mich abstimmen." Jeden Montag ab 21.05 Uhr heißt bei WDR 2 das Motto "Made in Germany". Dann wird zweieinhalb Stunden lang nur Musik von deutschen Künstlern gespielt, viele bekannte Größen natürlich, aber es gibt eben auch eine Ecke für den Nachwuchs. Vier bis fünf Sänger oder Bands werden vorgestellt, ein Lied aus ihrem Repertoire ist zu hören. Dann kann das Publikum im Internet abstimmen ("http://www.wdr2.de" , dort nach dem Stichwort "Made in Germany" suchen). Eine Woche lang kann dann "gevotet" werden. Der Sieger wird noch einmal dabei sein. "Es wäre toll, wenn es klappt", sagt der junge Mann, dessen deutsche Texte überraschend viel Tiefgang für einen Teenager haben. Gerade die stillen Töne gehen unter die Haut, wobei Seidl bei den schnelleren Nummern auf der Bühne immer wieder zeigt, dass er eine echte Rampensau ist.

Im Radio wird seine Ballade "Bei Dir" zu hören sein. Für den Schüler des Berufskollegs wäre ein Erfolg bei der Radioshow ein weiterer Schritt in der Karriere: "Irgendwann von meiner Musik leben zu können, das wäre ein Traum."

Dass er nicht nur ein talentierter Texter und Komponist sondern auch ein echter Entertainer ist, hat sich mittlerweile auch schon weit in den hohen Norden herumgesprochen: Demnächst tritt er bei einer Firmenfeier in Hamburg auf. Daheim wird am Talent weiter fleißig gefeilt - mit Unterstützung der Musikschule. Wie weit das schon gediehen ist, wird sich heute Abend im Radio hören lassen.

Quelle: RP