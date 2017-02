später lesen Kreis Mettmann Alkohol am Steuer. Polizei wird scharf kontrollieren 2017-02-22T17:58+0100 2017-02-23T00:00+0100

Die Polizei des Kreises Mettmann wird auch in diesem Jahr zu Karneval wieder verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen durchführen. Das kündigt sie in einer Mitteilung an. Sämtliche Polizeidienststellen werden sich daran rund um die Uhr beteiligen.