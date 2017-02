Ratingen: Altweiberdisco lockt in Eissporthalle

Die Vorbereitungen auf die tollen Tage laufen bei der Stadt auf Hochtouren.

Karneval auf kühlem Grund: Die traditionelle Altweiberdisco in der Eissporthalle Ratingen, Am Sandbach 12, beginnt um Donnerstag um 12 Uhr (Einlass ab 11.30 Uhr ) und endet um 16 Uhr. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche beträgt drei Euro. Unter der schönen und bunten Discobeleuchtung sowie lauter Karnevalsmusik können alle Kufenflitzer im Karnevalskostümen Eis laufen. Unter der Moderation und Musik von und mit DJ Rainer Halm gibt es bei einem Gewinnspiel Eintrittskarten und kleinere Sachpreise zu gewinnen. In der Pistenbar sowie beim Schlittschuhverleih gibt es an diesem Tag Aktionspreise auf Speisen und Getränke sowie beim Verleih von Schlittschuhen. Weitere Informationen unter Tel. (02102) 550-5250 oder unter "http://www.eissporthalle-ratingen.de".

Zur Vorbereitung der tollen Tage hat das Jugendamt in Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen Briefe an die Eltern mit wichtigen Informationen zum Thema Jugendschutz verschickt. Der wird an Altweiber in Kooperation mit der NeanderDiakonie sichergestellt, die eine Mitarbeiterin aus der Suchtberatungsstelle abstellt. Außerdem werden Ordnungsamt und Polizei im Vorfeld der Karnevalstage Gewerbetreibende in der Stadt für das wichtie Thema Jugendschutz sensibilisieren. An Altweiber selbst werden Jugend- und Ordnungsamt sowie die Polizei im Umfeld der Veranstaltungen präsent sein.

Quelle: RP