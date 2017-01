Ratingen: Anger Garde versteht es zu feiern

Der kleine Verein aus Ratingen West hatte mal wieder volles Haus.

West (wol) Gute Stimmung und viel Spaß stehen nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit großen Sälen - zumindest nicht im Ratinger Karneval. Das wurde jedem schnell klar, der die Sitzung der Anger Garde im Freizeithaus am Berliner Platz besuchte. Seit vielen Jahren ist der kleine Verein die närrische Bastion, die das Winterbrauchtum im Stadtteil lebt.

Und dass die Anger Gardisten um Präsidentin Yvonne Schützendorf dies richtig gut können, zeigte sich bei der ersten großen Vereinssitzung im Veranstaltungskalender 2017. Das Freizeithaus war ausverkauft, das Programm mit Eigengewächsen und eingekauften Künstlern bunt gemischt. Da sorgten vor allem die Tänzer und Tänzerinnen der Marienburg Garde aus Monheim für staunende Gesichter. Was sie auf der kleinen Bühne in dem Saal, dem Herbert Knebel einst den Charme des Ost-Berliner Palastes der Republik bescheinigte, brachte das Publikum zum Toben. Viel Beifall war da die logische Konsequenz. Den gab es übrigens auch für die Eigengewächse des Vereins, die zwar mit dem einen oder anderen technischen Problem zu kämpfen hatten, aber die Stimmung im Saal trotzdem hochhielten.

Alles in den Schatten stellten aber die Auftritte der beiden Prinzenpaare, die die Herzen der Westler offensichtlich im Sturm eroberten. Prinz Samuel I. und Jacinta I. strahlen so viel positive Energie, so viel Spaß an der Sache aus, dem kann offensichtlich niemand widerstehen. Auch in West bewiesen sie einmal mehr, dass der Karnevalsausschuss mit ihnen eine goldrichtige Entscheidung getroffen hat. Nicht weniger begeistert empfangen wurden Lennart I. und Emilie I., das amtierende Kinderprinzenpaar, das mit seinen zwei Liedern die Gäste begeisterte. Und so stand nach fast sechs Stunden Programm fest, dass es wirklich nicht bloß die große Bühne ist, die das Karnevalsfieber unter die Menschen bringen kann.

