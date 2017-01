Ratingen: Armaturen-Elektronik aus drei BMWs gestohlen

Innerhalb von wenigen Stunden wurden in Ratingen Ende letzter Woche drei BMWs aufgebrochen und die Armaturen-Elektronik gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen Donnerstagabend bis Freitagmittag der vergangenen Woche kam es in Ratingen-West zu drei Pkw-Aufbrüchen. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam das Schloss von drei geparkten BMW-Fahrzeugen, demontierten in allen Fällen das gesamte Armaturenbrett und entwendeten anschließend die dort verbaute Elektronik, unter anderem Navigationssystem, Lenkrad, CD-Player und sogar einen Schalthebel.

Zwei der Fahrzeugaufbrüche ereigneten sich an der August-Wendel-Straße, der dritte an der Straße "Am Seeufer". Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der entstandene Beute- und Sachschaden auf mindestens 20.000 Euro. Die Polizei hat Maßnahmen zur Spurensicherung veranlasst und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in Zusammenhang mit den Taten stehen, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/ 9981-6210, jederzeit entgegen.

Quelle: RP